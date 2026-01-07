我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王鶴棣（左）因與虞書欣（右）合作《蒼蘭訣》而被湊CP。（圖／微博@神音凛）

27歲中國男星王鶴棣以《蒼蘭訣》等劇爆紅，還因劇中與虞書欣的超強火花，而出現許多CP粉狂幫兩人湊對，稱他們為「棣欣引力」CP。而跨界歌手的他，近期也舉辦巡迴演唱會跟粉絲見面。今（7）日他宣布將邀請趙露思當澳門場演唱會嘉賓，由於趙露思與虞書欣多次傳出不和，粉絲更是常常互相開嗆，因此王鶴棣合體趙露思也讓CP粉直接炸鍋，還爆出脫粉潮，怒批王鶴棣此舉是背刺。王鶴棣因跟虞書欣主演《蒼蘭訣》而爆紅，兩人也不斷被湊對。不料今日王鶴棣宣布趙露思擔任演唱會嘉賓，火速引發「棣欣引力」CP粉的不滿，還有大批粉絲揚言脫粉，「噁心到我了，這根本是背刺」，認為王鶴棣的行為是背叛，就連知名CP站也脫粉，狂刪網站中兩人的CP相關貼文。但另一派則認為王鶴棣與趙露思男帥女美的組合非常養眼。趙露思與虞書欣同為中國95後的頂流花旦，由於年齡相仿、戲路重疊，加上作品經常在同時間段對打，兩人一直被外界視為強大的競爭對手。雖然雙方在公開場合並未有直接的爭吵，但卻時常傳出不合，不只有爭奪資源、代言的傳聞，有一次趙露思直播中提到考駕照的題目，談到「高速公路倒車」會被扣分，也被猜測是在影射虞書欣團隊曾在2024年於高速公路上違規倒車的事件。王鶴棣與趙露思皆具備颯爽豪邁的四川性格與極高顏值，被公認為「內娛同桌」代表。兩人曾在飲料品牌廣告中同框合作，這次雙頂流即將在澳門演唱會罕見同台，也被視為是在音樂與舞台上的首度強強聯手。然而，王鶴棣與趙露思的合體雖然引發部分粉絲不滿，但大部分的粉絲則感到非常期待。不過也有人猜測王鶴棣邀請趙露思的兩種原因，可能是為了切割與虞書欣的CP，或是即將與趙露思有作品上的合作，引發高度討論。