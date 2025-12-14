我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思被捕捉蹲在迪士尼路邊啃雞腿。（圖／微博@姜芊涵）

27歲中國女星趙露思在掰了老東家銀河酷娛，與虎鯨娛樂簽約後，戲劇、代言邀約不斷，人氣再度暴漲。而9日，有網友捕捉到趙露思與曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》飾演她媽媽的曾黎，母女同遊上海迪士尼，趙露思還超接地氣的戴著星黛露角色帽、背著毛絨背包，蹲在地上啃雞腿，可愛又真實的模樣讓大家笑翻。趙露思在9日被捕捉與曾黎現身上海迪士尼，只見趙露思戴著星黛露角色帽、與同款毛絨背包，狀態看起來非常輕鬆。曾黎則穿著豹紋大衣，兩人有說有笑、一起看花車、拍照，還大方跟認出她們的粉絲打招呼。其中，趙露思還被拍到蹲坐在路邊認真啃雞腿，絲毫沒有明星包袱。據悉，趙露思和曾黎因合作電視劇《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》結緣，曾黎在兩部劇中都飾演趙露思的媽媽，戲外也培養出好感情，常被拍到私下聚會，互動親密如同姊妹，趙露思會親切稱曾黎為「媽媽」，曾黎則叫趙露思「思思兒」。曾黎還在趙露思失語症住院時，前往醫院探望，展現了深厚且溫暖的忘年友情。趙露思8月初在微博控訴被銀河酷娛壓榨，雙方展開激烈口水戰，但因為銀河酷娛只有她一位會賺錢的藝人，如果趙露思要解約還得付4億人民幣（約台幣17億）的違約金，讓粉絲都非常擔心她的演藝之路，直到她以《許我耀眼》再創事業高峰。而在27歲生日音樂會上，趙露思驚喜宣布新公司虎鯨娛樂簽約，成立新工作室，由銀河酷娛創始人、前CEO李煒擔任經紀人。趙露思在現場淚謝粉絲，「在前2個月的時候，我確實有覺得可能沒有辦法再當演員了，是你們讓我覺得，就算生病了也沒什麼大不了，我還是可以做我想做的事情」，台下粉絲也忍不住跟著趙露思落淚。