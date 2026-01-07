作為MLB當今最貴球星，紐約大都會一哥索托（Juan Soto），去年5月就率先表態再度參賽2026年WBC世界棒球經典賽，他2023年就曾率隊出擊，首次參賽就表現亮眼，出賽4場，15打數敲6安，包含2支全壘打，打擊率突破4成，可惜多明尼加最終止步小組賽，進其他接受諸多媒體訪問，談到首度與多明尼加另外2位球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatís Jr.）合體的期待。
多明尼加上屆止步預賽 索托仍有出色發揮
多明尼加上屆經典賽與波多黎各、委內瑞拉、尼加拉瓜與以色列分在同一組，小葛雷諾婉拒參賽，因而無緣跟索托成為隊友。該屆賽會，多明尼加2勝來自於實力差一截的尼加拉瓜與以色列，首戰面對委內瑞拉以1：5輸球，最終戰關鍵一役交手波多黎各，又以2：5吞敗，無緣晉級複賽。
儘管國家隊止步預賽，但索托作為外野核心主力，首次參與WBC就表現亮眼，4場出賽全數先發，合計15打數敲6安，包括3支二壘安打、2支全壘打，打擊率突破4成，並有3分打點，還有一次精彩的右外野長傳刺殺。
索托早在5月就表態再參賽 期待與小葛雷諾、小塔提斯合體
多明尼加今年誓言捲土重來，找來傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）擔任總教練，在他的強力號召下，組成史上最強國家隊，索托也率先於2025年5月表態再度參賽，近期回到家鄉後也接受許多媒體訪問，談到對本屆的期待。
索托在接受母國媒體Siendo Honestos採訪時興奮表示：「我正想像著某種非常震撼的東西。那種氛圍一定很棒。Vladdy（Guerrero）和Tatis都是獨一無二的存在，他們會為球隊帶來非常特別的火花。」，這三位多明尼加核心球星年紀相仿，從小一起長大，擁有超過10年的深厚友誼，無疑也將是多明尼加本屆爭冠的核心人物。
