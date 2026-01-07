我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熊霓以全新短髮造型亮麗回歸，30公分長髮一刀剪下不僅引爆話題，還被粉絲笑稱「根本像換了一位樂天新人」。（圖／翻攝自熊霓IG michelle02_14）

▲熊霓笑說：「其實真的有瘦到，內衣幾乎全部重買。」讓她最有感的，竟然是工作服尺寸的變化。（圖／翻攝自熊霓IG michelle02_14）

樂天女孩熊霓以全新短髮造型亮麗回歸，30公分長髮一刀剪下不僅引爆話題，還被粉絲笑稱「根本像換了一位樂天新人」。近期不只造型轉變，熊霓也因瘦身成功而「縮水」連連，不但坦言內衣要全換，還笑說表演服差點穿錯尺寸，現場靠別針救急才撐住，直呼「上圍真的變小了！」新年新氣象，她也喊話要在事業上拚出更多新突破。熊霓近日以全新紅色短髮現身，驚艷不少粉絲。她笑說其實早在十年前就沒再剪過短髮，這次因為髮質受損，加上瘦身成功臉變小，才決定大膽嘗試。結果熊霓一剪掉30公分長髮，竟然意外掀起話題，她笑說：「整個人變輕盈，也當作新年大改造，連回頭率都變高了！」更有粉絲留言笑稱：「像是重新認識一位樂天新人。」談到瘦身有感，熊霓坦言過去曾試過不健康的減肥方式，現在則改以飲食控制為主，「每餐七分飽」變成她的日常。她也爆料，去年因工作忙碌食量變小，無意間瘦了一圈，最明顯的變化竟是工作服。她苦笑：「原本年初量身訂製的亮片服，到年底整件變超鬆，要別一整排別針才撐得住！」甚至被其他女孩誤會穿錯衣服。而向來以火辣身材著稱的熊霓，面對瘦身帶來的變化也不藏私，坦言「上圍真的有小」，連內衣都得重新買。她還大方自嘲：「這應該是女生瘦身後最有感的地方！」雖然上圍縮水，但她不減滿滿自信，希望新年有更多成長與挑戰。她也透露跨年將有兩場工作，笑說要請熊爸幫忙當司機兼經紀人，一起陪她迎接全新一年。