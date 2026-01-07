當家球星維克多．文班亞馬（Victor Wembanyama）一段耐人尋味的自省發言，直指球隊近期面對NBA美國職籃（National Basketball Association）實力較弱對手時，始終無法穩定發揮的老問題

▲聖安東尼奧馬刺球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）曾連續7場從板凳出發，當時馬刺打出6勝1敗的成績。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

聖安東尼奧馬刺隊今在主場以106：105遭曼菲斯灰熊隊逆轉吞敗，賽後焦點不僅在於終場一分差的遺憾結果，更落在文班亞馬在賽後受訪時，談到馬刺本季屢屢「陪對手打到最後」的狀況，」這番話被解讀為，馬刺雖具備與聯盟任何球隊抗衡的能力，卻尚未建立屬於自己的比賽樣貌，反而容易隨對手強弱起伏。事實上，馬刺本季確實曾在對上拓荒者與爵士等排名後段球隊時吞下不必要的敗仗，與對戰強權時展現的競爭力形成強烈對比，也讓外界開始質疑這支年輕勁旅的穩定度。本場比賽，文班亞馬在左膝痠痛缺席兩戰後復出，受限於上場時間管控，他從板凳出發，僅出賽21分鐘，卻高效攻下30分，外加5籃板、3助攻、1阻攻與1抄截，投籃20投10中、三分球6投3中，表現依舊耀眼。不過，最受爭議的是，他在第四節僅上場約2分鐘，未能在決勝時刻持續影響戰局，也讓外界質疑這樣的調度，是否成為馬刺最終一分飲恨的關鍵因素。賽後，馬刺總教練米契．強森（Mitch Johnson）談到文班亞馬的狀況時表示，球隊必須在健康與競爭之間取得平衡，「對他來說，來來回回調整並不容易，我們只是想盡可能支持他。我認為他做得非常好，希望能持續累積狀態。」強森也透露，文班亞馬本人常主動向醫療團隊爭取上場，但球隊仍選擇保守應對，不急於加重負荷。值得一提的是，這並非文班亞馬首次以替補身分出賽。本季稍早他從左小腿拉傷回歸後，曾連續7場從板凳出發，當時馬刺打出6勝1敗的成績，唯一一敗來自NBA盃冠軍戰，並不列入例行賽戰績。反而在他回到先發後，球隊短時間內輸掉2場比賽。不過，本場比賽是馬刺本季首度在「文班亞馬替補登場」的例行賽中吞敗，也顯示這套模式並非萬靈丹，仍需隨對手與戰況調整。馬刺下一戰將在主場迎戰洛杉磯湖人隊，這場西區前段班對決備受關注，而文班亞馬是否能在背靠背賽程中上場，甚至是否調整上場時間配置，勢必成為比賽前的重要觀察指標。