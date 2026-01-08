紐約洋基隊的國際自由球員市場布局正陷入前所未有的混亂。根據《Yanks Go Yard》最新傳聞指出，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）已下令取消球團所有既有的國際球員「預簽協議」（pre-agreements）。這項極端的決定不僅可能讓洋基 2026 年的國際簽約額度空手而回，更恐對未來五年的球隊戰力與信譽產生巨大的負面連鎖反應。
15年資深主管離隊 引發權力真空與叛逃潮
這場風暴的導火線可追溯至去年11月，洋基隊決定不續約合作長達15年的國際球探總監多尼·羅蘭（Donny Rowland）。當時這項決定被視為合理的戰略調整，因為在羅蘭任內，洋基在國際市場雖然投入巨資，卻屢屢錯過高評價潛力股。然而，球團似乎低估了這位老臣離隊後所帶來的動盪。
在羅蘭離職後，洋基遲遲未公布接任人選，導致國際球探部門出現權力真空。最直接的打擊便是頂級大物亞西根（Wandy Asigen）的「叛逃」。儘管洋基高層曾向媒體保證會不惜代價留人，但亞西根仍在今年1月15日簽約期限前一個月，轉投世仇紐約大都會隊。更令人困惑的是，傳聞亞西根在大都會的簽約金甚至低於當初洋基的報價，顯示出基層互信已徹底崩盤。
凱許曼「焦土政策」？傳下令撤回所有承諾
知名記者威爾伯·桑切斯（Wilber Sánchez）近日更爆出驚人內幕：凱許曼下令取消組織內所有現存的國際球員預簽協議。由於國際市場通常需要數年的長期布局與招募，洋基此刻撤回承諾，意味著2026年的簽約班底將趨近於零，且此舉無疑得罪了拉丁美洲眾多具影響力的球員經紀人與體校。
「這簡直像是洋基打算退出國際棒球市場，」分析指出，國際市場高度依賴長期的人際關係，若凱許曼此舉屬實，洋基可能在未來五年內都難以贏得頂級潛力球員的信任。
重建制度還是毀滅前兆？球迷要求解答
有觀點認為，這可能是洋基內部重整的一部分，新任主管預計將實施全新的簽約邏輯與審核流程。此外，也有人猜測洋基是否在賭下一份勞資協議（CBA）將會納入「國際選秀制」，藉此歸零現有的混亂生態。
但無論動機為何，洋基目前在國際人才競爭上已處於極度劣勢。面對各界質疑，洋基球迷與媒體都在等待總管凱許曼給出一個明確的說法：這是一場為了長遠改革的陣痛，還是一場波及球隊未來的管理災難？
消息來源：Yanks Go Yard
