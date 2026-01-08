隨著 2026 年大聯盟球季進入倒數計時，紐約兩大豪門洋基與大都會的球迷恐怕得面臨一個殘酷的現實。美國體育媒體《FanSided》近日針對足以挑戰「道奇三連霸」夢想的7支潛力球隊進行了休賽季評估，結果顯示，雖然「紐約雙雄」洋基和大都會皆名列其中，但獲得的評價卻極為辛辣，甚至被點名目前的戰力等級「完全不足以成為道奇最大的威脅」。

法官依舊偉大　但洋基覺悟不足

在專欄作家扎卡里·洛特曼（Zachary Rotman）的排名中，紐約洋基位居第四。儘管陣中擁有正值全盛期的超級巨星賈吉（Aaron Judge），且強投柯爾（Gerrit Cole）預計將從傷病中復歸，但洋基在休賽季的補強進度顯然無法令專家滿意。

評論指出，洋基的打線目前出現嚴重斷層，賈吉之後存在巨大的火力黑洞。此外，牛棚與先發輪值的深度也亟待強化。洛特曼更將矛頭指向球團高層，質疑老闆海爾·史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）是否還具備過往「邪惡帝國」那種不計代價砸錢奪冠的覺悟。總結認為，洋基雖然維持強權本色，但若要與現今如日中天的道奇隊抗衡，現有陣容顯得過於單薄。

大都會氣氛低迷　戰力甚至不如去年

與此同時，同城的大都會隊評價則更為慘澹，僅排在第五位。回顧去年休賽季，大都會失去了迪亞茲（Edwin Diaz）、尼莫（Brandon Nimmo）、麥尼爾（Jeff McNeil）以及重砲阿隆索（Pete Alonso）等核心骨幹，洛特曼直言：「皇后區目前的氛圍接近史上最糟。」

雖然評論中提到大都會擁有雄厚資金與可交易的潛力股，仍有在開幕前扭轉乾坤的餘地，但就現狀而言，大都會的整體戰力甚至低於2024年那支無法擊敗道奇的隊伍。洛特曼酸度十足地表示：「2024 年的隊伍都打不贏當時的道奇了，何況現在的道奇比當時更強，而大都會卻變弱了。」

藍鳥異軍突起　紐約球隊恐成配角

在該項排名中，第一名由補強最為積極的多倫多藍鳥拿下，隨後是釀酒人與費城人。這意味著在美媒眼中，真正的「道奇挑戰者」正逐漸從紐約轉向其他城市。

目前休賽季交易市場已過半，若洋基與大都會持續維持消極補強的步調，恐怕在 2026 年開幕時，這兩支傳統豪門將僅能以「二線強隊」的身分，遠望道奇隊挑戰三連霸的背影。

消息來源：FanSided

