▲自上賽季以來就一直有交易傳聞的庫明加（Jonathan Kuminga），自12月19日（當地時間12月18日）對陣鳳凰城太陽隊的比賽後就再未上場。（圖／美聯社／達志影像）

▲隨著2026年選秀狀元弗拉格展現出接班態勢，獨行俠管理層正計畫清空現有的高薪資產，以圍繞新核心重建。（圖／美聯社／達志影像）

▲崔楊高額的薪資與防守端的劣勢，讓潛在買家在出價時仍顯得相對謹慎。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA交易截止日（2月5日）進入最後一個月倒數，而不少球員也將在1月15日取得交易資格，轉會市場傳聞越來越熱。根據美媒《The Athletic》與內部知情人士指出，金州勇士正積極透過交易尋求奪冠拼圖，他們鎖定了側翼和內線長人做為補強對象，其中包括格蘭特（Jerami Grant）、墨菲三世（Trey Murphy III）、瓊斯（Herb Jones）。而達拉斯獨行俠在迎來新狀元後，球隊體系正經歷翻天覆地的巨變，目前僅有厄文（Kyrie Irving）和弗拉格（Cooper Flagg）是非賣品。自上賽季以來就一直有交易傳聞的庫明加（Jonathan Kuminga），自12月19日（當地時間12月18日）對陣鳳凰城太陽隊的比賽後就再未上場。根據《ClutchPoints》報道，庫明加選擇繼續在幕後進行訓練，以保住自己的價值並降低受傷風險，直到交易禁令解除。勇士隊則正在尋求補強攻防兩端的側翼和中鋒位置。根據《The Athletic》報導，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）已將補強目標鎖定在能投籃、能防守的優質側翼，目前名單上有三名重點對象：格蘭特（Jerami Grant，拓荒者隊）： 勇士內部已多次討論引進這位場均20分、擁有出色身材的頂級側翼，以分擔柯瑞（Stephen Curry）的進攻壓力。特雷·墨菲三世（Trey Murphy III，鵜鶘）： 雖然鵜鶘目前對交易持保留態度，但他是勇士名單上的首選目標。赫伯·瓊斯（Herb Jones，鵜鶘）： 若勇士希望打造防守核心，這位防守一隊的成員將是夢幻選擇。在去年震撼交易送走唐西奇（Luka Doncic）後，達拉斯獨行俠進入了全新的「弗拉格（Cooper Flagg）時代」。隨著2026年選秀狀元弗拉格展現出接班態勢，獨行俠管理層正計畫清空現有的高薪資產，以圍繞新核心重建。消息指出，目前獨行俠陣中僅有弗拉格與明星控衛厄文兩人被列為「不可撼動（Untouchable）」的非賣品。這意味著包括十屆明星長人安東尼·戴維斯（Anthony Davis）在內的所有球員皆可面議。戴維斯目前傳出最有可能的落腳處是亞特蘭大老鷹，但前提是老鷹必須先為明星後衛崔楊（Trae Young）找到下家，以騰出薪資空間。亞特蘭大老鷹的明星後衛崔楊已正式與球團開啟交易談判，成為 1 月上旬市場上最炙手可熱的名字。除了密爾瓦基公鹿渴望為字母哥尋找新搭檔外，明尼蘇達灰狼與洛杉磯快艇也都在注視這位頂級控衛的動向。然而，崔楊高額的薪資與防守端的劣勢，讓潛在買家在出價時仍顯得相對謹慎。隨著 2 月 5 日截止日迫近，各隊經理人的辦公室電話將持續發熱。這場牽一髮而動全身的交易風暴，極可能在未來兩週內產生首波大規模異動。