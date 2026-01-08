我是廣告 請繼續往下閱讀

1月8日體壇中知名的壽星，效力中華職棒中信兄弟的外野手曾頌恩，今天將迎來他的26歲生日。以長打能力見長的他從進入職棒後逐漸成長成砲手，並且以拼勁十足的打球態度深受球迷喜愛，他同時也是2024世界12強棒球賽中華隊的冠軍成員之一。出身台北的曾頌恩，父親曾是入選國家隊的橄欖球選手。曾頌恩自小便展現優異的體格條件與運動能力，國小時期先參加課後運動班，後因對棒球產生濃厚興趣，轉學至設有少棒隊的社子國小，正式踏上棒球之路。少棒期間，曾頌恩兩度入選台北市代表隊，並成為第七屆亞洲少棒錦標賽中華隊成員，與江坤宇、戴培峰等人並肩作戰，最終於冠軍戰意外不敵地主中國隊，收下亞軍。國中就讀大理中學期間，他已是球隊核心與主砲。升上高中後進入平鎮高中，卻因定位與發展受限，未能獲得太多出賽機會。高三暑假，他轉學至玉里高中，遇見王光輝教練，在充分的出賽與指導下迎來突破，並於黑豹旗、玉山盃等賽事開轟，打出身價。大學階段，曾頌恩就讀台東大學，大一即擔任第四棒，展現驚人的力量與擊球初速，卻因學校關注度有限，選秀前知名度不高。2020年中職選秀會，他意外在第三輪獲中信兄弟指名，以270萬元簽約金展開職棒生涯。球探評價其擁有台灣打者罕見的長打能力，但仍需時間修正技術細節。加盟後前兩年，曾頌恩多在二軍磨練，直到2021年下半季才迎來一軍初登場，26場出賽敲出2轟，打擊率2成79，卻因傷勢與守備問題提前退場。2022年他接連遭逢盲腸炎、鉤狀骨骨折等傷病，復出後入選U-23世界盃中華隊，扛下第四棒重任，場外卻又因車禍風波讓賽季蒙上陰影。2023年曾頌恩調整打擊型態後重返一軍，一度繳出三成打擊率，2024年他也迎來生涯年，出賽112場繳出10轟、打擊率3成04與攻擊指數126的好成績，因為在台北大巨蛋屢屢繳出好表現，他也獲得「巨蛋王」的稱號，童年也幫助台灣在12強打下世界冠軍。