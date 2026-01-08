31歲丟丟妹心臟病險沒命！痛哭交代遺言　1原因疑中邪：天選之人

31歲人氣直播主丟丟妹（李明珊）上月因心臟劇痛緊急送醫，施打嗎啡引發過敏反應，整個人紅腫、五臟六腑疼痛，發狂似地頭撞病床欄杆，昨（7）日她出席媒體餐敘，還原當下腦海浮現人生跑馬燈，「電話一輪都打了，大哭交代好要照顧我的狗跟兒子」，丟丟妹大膽懷疑去年11月從中國廣州返台後，疑似中邪「被煞到」，才導致身體每況愈下，「後來去拜拜，說我是天選之人，天靈蓋被打開了，不是被卡到。」
丟丟妹心臟病險沒命！痛哭交代遺言
丟丟妹昨晚受訪，劈頭就被關心臟疾病狀況，她透露上月於台南因胸口劇痛送急診，當場先施打止痛針，怎料見狀無效，再施打嗎啡抑制，沒想到卻引發丟丟妹身體過敏，整個人發紅、腫脹，原本的胸痛也變成五臟六腑都在痛，「我已經算蠻能忍痛了，當下我大哭，感覺很像被火燒，就跟護士說我不打了！」
丟丟妹痛到崩潰，非但頭撞病床欄杆，腦海更浮現人生跑馬燈，「我整個牙起來，快死掉了，從半夜11點搞到早上5點，我是電話都打一輪了，大哭交代好要照顧我的狗跟兒子」，所幸爾後服藥穩定下來，直到返回台北求診心臟科，從心電圖初步判斷疑似心律不整，後續安排了24小時心電圖追蹤，進行全面檢查。
丟丟妹疑中邪！當場指點被「啟靈」
事實上，這並非丟丟妹第一次心臟劇痛，去年11月於中國廣州工作時，便發作同樣情形，當下喘不過氣、呼吸困難，爾後隔月又險沒命，讓丟丟妹心力憔悴，懷疑中邪「被煞到」，因此前往新店宮廟求解，神明太子降駕時竟直接畫出西藏女財神「扎基娘娘」的神像，指點她被「啟靈」，當場丟丟妹傻眼了。
丟丟妹轉述宮廟旨意，所謂「啟靈」正是「天靈蓋被打開」，身體因此變得敏感、脆弱，因為實在太玄，讓她不得不信，但天命之路不好走，神明當下先幫丟丟妹關上這條路，其承諾待春暖花開之時，一定要親赴西藏扎基寺還願，以感念「扎基娘娘」的緣分，丟丟妹此段歷程，在場媒體聽得入迷，十分有感召。
丟丟妹昨晚偕同男友Tommy、工作團隊與媒體歲末聚餐，一身休閒牛仔勁裝，率性兼具女人味，受訪時，丟丟妹聲音有些孱弱，臉上妝容藏不住疲態，看得出身體狀況仍在恢復當中，不過她仍打起精神與媒體互動，現場共歡遊戲與抽獎環節，氣氛熱絡愉悅，讓人感受到丟丟妹敬業及體恤媒體辛勞的暖心一面。
🔺資料來源－
丟丟妹臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
丟丟妹昨晚受訪，劈頭就被關心臟疾病狀況，她透露上月於台南因胸口劇痛送急診，當場先施打止痛針，怎料見狀無效，再施打嗎啡抑制，沒想到卻引發丟丟妹身體過敏，整個人發紅、腫脹，原本的胸痛也變成五臟六腑都在痛，「我已經算蠻能忍痛了，當下我大哭，感覺很像被火燒，就跟護士說我不打了！」
丟丟妹痛到崩潰，非但頭撞病床欄杆，腦海更浮現人生跑馬燈，「我整個牙起來，快死掉了，從半夜11點搞到早上5點，我是電話都打一輪了，大哭交代好要照顧我的狗跟兒子」，所幸爾後服藥穩定下來，直到返回台北求診心臟科，從心電圖初步判斷疑似心律不整，後續安排了24小時心電圖追蹤，進行全面檢查。
事實上，這並非丟丟妹第一次心臟劇痛，去年11月於中國廣州工作時，便發作同樣情形，當下喘不過氣、呼吸困難，爾後隔月又險沒命，讓丟丟妹心力憔悴，懷疑中邪「被煞到」，因此前往新店宮廟求解，神明太子降駕時竟直接畫出西藏女財神「扎基娘娘」的神像，指點她被「啟靈」，當場丟丟妹傻眼了。
丟丟妹轉述宮廟旨意，所謂「啟靈」正是「天靈蓋被打開」，身體因此變得敏感、脆弱，因為實在太玄，讓她不得不信，但天命之路不好走，神明當下先幫丟丟妹關上這條路，其承諾待春暖花開之時，一定要親赴西藏扎基寺還願，以感念「扎基娘娘」的緣分，丟丟妹此段歷程，在場媒體聽得入迷，十分有感召。
🔺資料來源－
丟丟妹臉書