震撼彈！丟丟妹直播宣布重大改變　被問年終下秒怒了：景氣那麼差

直播天后丟丟妹（李明珊）深耕直播圈10年，坐擁百萬粉絲支持，聲量及人氣不在話下，昨（7）日她出席媒體餐敘，無預警宣布未來將台中、新北2地營業據點合併，「最快農曆春節後完成」，未來針對新北土城總部為重心，投入資源人力、擴大組織布局，同時，丟丟妹也被問及新年到來，發給員工的年終獎金數目，她有點不耐地哀嘆：「這時間點還不知道，今年景氣那麼差，每個人都唉唉叫，之後才知道啦！」
丟丟妹宣布台中、新北公司合併！直播品牌新方針
丟丟妹創立個人品牌邁入第10年，「樓頂揪樓下」與「丟丟妹」知名度響噹噹，如今產業競爭激烈，她因應出最新方針，宣告將原有的台中營業據點收場，合併至新北總部共同管理、經營，「第一，我現在身體這樣，不用台中、新北這樣兩邊跑，加上我姐很累，給我姐管理，她也沒辦法」，進而做出重大調整。
丟丟妹表示，公司合併程序最快農曆春節後完成，未來以新北土城總部作為主要營運據點，台中人力及資源一併整合至總部，且不排除再新增團隊、擴大組織布局，至於旗下「樓頂揪樓下」與「丟丟妹」粉絲團也有望合體，粉絲總數突破160萬，有望成為全台最具規模的直播平台，丟丟妹貫徹始終，全力拚事業。
丟丟妹交男友Tommy 2年！認了避孕、沒結婚計劃
至於感情部分，丟丟妹一被提問，便轉頭看了看男友Tommy一下，坦言目前沒有登記、結婚計劃，Tommy一旁玩笑話：「我在等她求婚啦！」被媒體追問道：「為什麽！」他才趕緊澄清：「開玩笑的啦！」事實上，男方家長去年初便開始催婚，不過丟丟妹坦承有避孕，一心只想專心工作，未來發展順其自然。
🔺資料來源－
丟丟妹臉書
