隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日將近，亞特蘭大老鷹的標誌性人物崔楊（Trae Young）與球隊的合作似乎已正式走到盡頭。根據多位名記報導，老鷹正與華盛頓巫師進行談判，而根據ESPN名記Shams Charania報導指出，崔楊本人同樣將巫師列為心儀下家。另一邊，國王與老鷹關於拉文（Zach LaVine）的交易提案，則因籌碼涉及崔楊，遭到國王無情拒絕。
崔楊心儀巫師 「師徒重逢」成關鍵推手
根據ESPN名記Shams Charania報導指出，崔楊已將巫師列為心儀下家的首選。其實這個選擇並不意外，巫師現任球員人事高級副總裁施倫克（Travis Schlenk），正是當年擔任老鷹總經理時力排眾議選中崔楊的恩師。對於崔楊而言，前往華盛頓不僅是換個環境，更是重回恩師麾下的救贖契機。
儘管巫師目前處於重建期，但這支球隊近期展現了不俗的競爭力，過去7場比賽拿下5勝。對於巫師而言，引進崔楊不僅能大幅提升進攻組織水準，且巫師目前的薪資空間極為健康，完全有能力承接崔楊2026-27賽季價值4900萬美元的球員選項，甚至傳出雙方可能達成一份「總額破億」的延長合約，以降低年度薪資壓力。
交易前奏？核心球員今日集體「缺陣」
美媒Marc Stein指出，這筆潛在交易將圍繞「老將到期合約」展開。巫師預計送出後衛麥科勒姆（CJ McCollum）以及米德爾頓（Khris Middleton），這兩人的大額合約將在季末到期，能為老鷹釋放近4000萬美元的薪資空間。
然而，雙方目前的僵局在於「額外資產」。巫師希望老鷹提供選秀補償以吸收崔楊的高額薪資風險，而老鷹則希望在得到麥科勒姆的同時，能打包帶走巫師的潛力射手基斯珀特（Corey Kispert）。值得注意的是，在今日的比賽名單中，崔楊、麥科勒姆、米德爾頓及基斯珀特均被列入缺席名單，種種跡象顯示，交易可能隨時達成。
合約巨大又是防守黑洞？拉文、崔楊淪為「負資產」
相較於崔楊交易逐漸明朗化，國王隊的拉文則顯得尷尬。美記Jake Fischer透露，拉文曾表態希望能前往老鷹，但當國王得知老鷹要求的交易核心是崔楊後，管理層果斷終止談判。
目前聯盟普遍將拉文與崔楊視為「負資產」，主因在於他們巨大的合約與防守端的黑洞。拉文心儀的老鷹對其興趣缺缺，而崔楊曾列出的灰狼與籃網也均表示「不感興趣」。灰狼更傾向於尋找像迪林厄姆（Rob Dillingham）這樣薪資可控的年輕後衛，而非背負高薪包袱。
告別崔楊時代！管理層押寶強森、沃克打造全新核心
老鷹之所以決心放手，除了崔楊本賽季因傷僅出賽10場、效率下滑外，更重要的原因是新生代核心的強勢崛起。強森（Jalen Johnson）本季打出場均23.7分、10.4籃板、8.4助攻的全能數據，加上沃克（Nickeil Alexander-Walker）的進化，老鷹管理層認為球隊已具備圍繞新核心重建的本錢。
崔楊在亞特蘭大留下了隊史三分球與助攻數雙料第一的輝煌紀錄，但隨著2月6日交易截止日逼近，這位曾在2021年帶隊闖進東決的球星，極有可能在近期換上巫師的球衣，開啟職業生涯的新篇章。
