▲江宏恩（左2）曬出一家人在知名韓國連鎖烤肉餐廳「金豬食堂」聚餐的照片。（圖／翻攝自江宏恩IG@jumbonic0115）

名廚弟弟入鏡 兄弟同框長相超相似

▲江宏恩（後排左）一家人也在簽名板牆前留下簽名與合影。（圖／翻攝自江宏恩IG@jumbonic0115）

泰籍妻子罕見同框 江振誠婚姻狀態受矚

因演出八點檔《飛龍在天》走紅的藝人江宏恩，出道以來雖較少公開談及家人私生活，但近日卻在社群平台罕見分享全家聚會照，立刻引發粉絲熱議，照片中可見江宏恩與姊姊還有名廚弟弟江振誠一同現身，3姊弟難得齊聚台北陪同母親共進晚餐，溫馨畫面讓不少網友直呼：「一家人真的超像！」江宏恩在貼文中寫下「難得三姐弟都在台北，來個家庭會議&小餐聚吧」，只見一家人選擇前往台北知名排隊餐廳用餐，照片中江宏恩與弟弟江振誠並肩而坐，兄弟倆不只氣質相近，五官輪廓更是高度相似，讓不少網友驚呼「原來真的這麼像」，留言區瞬間被「基因太強」、「根本同一個模子刻出來」等評語洗版。除了家族成員同框外，這次聚餐地點同樣成為討論焦點，江宏恩一行人選擇的是台北人氣極高的韓式燒肉名店，是國際巨星GD、Super Junior等人來台時都指定造訪的餐廳，照片中一家人圍坐烤盤旁談笑風生，最後更在餐廳簽名牆前留下合照，江振誠也親筆留下簽名，低調中仍可感受到一家人對彼此的重視與親密情感。特別引起關注的是，照片中還可見江振誠的泰籍妻子Pam一同現身，江振誠與妻子結婚約20年，過去對私生活一向保護低調，去年更一度傳出婚姻狀況引發揣測，如今夫妻罕見同框出席家庭聚會，被外界解讀為間接打破傳言，也讓粉絲鬆了一口氣，紛紛留言表示：「看到合體就安心了！」江宏恩在戲劇圈累積多年資歷，而江振誠則被譽為餐飲界「台灣之光」，年僅20歲便成為法式料理主廚，兄弟分別在不同領域發光發熱，卻同樣保持對家庭的重視，這次家庭聚會曝光後，不少藝人好友與網友也紛紛留言祝福，直呼這樣的畫面比任何成就都更難得，讓人看見名人光環背後真實又溫暖的一面。