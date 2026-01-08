我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於東北樂天金鷲隊、現正行使海外自由球員（FA）權利挑戰大聯盟的35歲名投則本昂大，其旅美之路有了突破性進展。根據美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）官網記者費恩桑（Mark Feinsand）今（8）日透過X（原推特）發布的最新消息，則本已正式收到大聯盟球團的合約報價。則本昂大自2013年加盟樂天以來，曾締造連續五年蟬聯洋聯三振王的輝煌紀錄。2024年賽季他成功從先發轉型為守護神，兩年內累積了48次救援成功。費恩桑記者在報導中提到：「則本在過去兩年表現出色，目前除了大聯盟球團提供合約外，日本國內也有多支球團提出報價。則本目前正在審慎評估，預計最快將在本周末針對是否轉戰美職做出最終決定。」則本昂大在日本職棒13個賽季中，展現了極高的穩定度與統治力：生涯紀錄： 出賽473場，戰績120勝99敗、48救援、1804次三振。上季表現： 出賽56場，戰績3勝4敗、16救援、10中繼成功，防禦率3.05。則本在去年12月底的活動中曾明確表達：「前往海外打球的可能性很高，我想挑戰看看。」雖然當時表示還需要一點時間洽談，但隨著正式報價出爐，這位曾代表日本隊征戰WBC的剛腕，距離夢想殿堂僅剩一步之遙。目前外界最關注的焦點在於大聯盟球團提供的合約條件（傳聞包含小聯盟或大聯盟合約之爭）是否能打動這位已在日職功成名就的球星，抑或是他會選擇留在日本延續職業生涯。則本昂大若能順利加盟大聯盟，將成為繼松井裕樹之後，樂天金鷲再度成功輸出至美國職棒的高階戰力。全日本球迷都在屏息以待這位「三振機器」在本週末的最終宣告。