世界羽聯（BWF）2026新賽季正式開打，首站超級1000系列馬來西亞羽球公開賽卻讓台灣男單陷入苦戰。在32強賽事結束後，台灣好手王子維、李佳豪、戚又仁均不幸落敗出局，目前男單僅剩35歲的「台灣一哥」周天成孤軍奮戰，成為台灣在該項目的唯一奪牌希望。在首輪賽事中，台灣選手面臨嚴峻考驗，「羽球王子」王子維面對泰國強敵昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），整場比賽受制於對手節奏，最終以13：21、10：21敗北，無奈收下對戰10連敗。剛在國內第一次排名賽奪冠的戚又仁，首輪遭遇世界排名第9的日本名將奈良岡功大。雙方展開長達 70 分鐘的拉鋸戰，戚又仁雖展現韌性，仍以雙進18：21不敵對手。至於李佳豪，迎戰印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），李佳豪開局雖一度取得領先，但隨後遭對手強力逆轉，以 18：21、14：21 遭到淘汰。相較於台灣男單的低迷，日本國家隊在馬來西亞展現強大實力。除了奈良岡功大在與戚又仁的激戰中勝出外，渡邊航貴也擊敗中國好手翁泓陽。女單方面，日本天后山口茜僅花不到半小時便以 21：9、21：12 橫掃台灣選手許玟琪；新星宮崎友花也因韓國對手退賽順利晉級 16 強。在台灣選手接連出局的情況下，周天成在首輪「台灣內戰」中擊退林俊易，成為唯一挺進 16 強的台灣男單選手。台灣時間8號晚間，周天成將迎戰世界排名第11的日本好手西本拳太，爭奪8強門票。：中華電信MOD 202、201頻道