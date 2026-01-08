中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，強烈大陸冷氣團尚未離開，今（8）日中部以北、宜花整天偏冷；受到「輻射冷卻」影響，「今晚至明晨（1月9日），周五晚上至周六清晨（1月10日）」，高雄以北可能都會出現10度以下低溫，近山區不排除下探5度，周六晚上還有新一波大陸冷氣團南下，周末迎風面降雨增多。
林秉煜說明，今天白天溫度雖然比昨（7）日回升1至2度，不過體感還是冷，沒有太大差異，尤其中部以北、宜蘭、花蓮、離島地區，整天是都寒冷的；南部、台東早上偏涼，入夜、清晨寒冷，日夜溫差較大。
林秉煜指出，受到「輻射冷卻」影響，今晚到明天清晨、周五晚上到周六清晨，低溫分布範圍會更廣，整個高雄以北、宜花、離島都要特別注意10度以下低溫的出現，竹苗或中南部近山區，不排除有5度左右的極端低溫。
林秉煜提醒，周六晚間會有新一波大陸冷氣團襲台，北台灣降溫比較明顯，低溫還是只有11至14度，南部、花東14至17度，冷氣團會在下周一白天減弱，屆時各地白天高溫明顯回升，都可以接近20度，南部則是22至24度，不過早晚溫差還是要注意，夜晚清晨各地仍只有12至14度。
降雨方面，林秉煜強調，今天水氣稍多，迎風面新北、宜蘭會有些降雨，西半部山區零星降雨，明天水氣減少，僅基隆北海岸、東半部有零星降雨。周六、周日基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨情況增加，下周一整體水氣又會明顯減少。
此外，今天阿里山出現降雪，林秉煜補充，主要是低溫配合中層西南風水氣，目前冷氣團由北至南1500公尺至2000公尺山區溫度都比較低、上午只有0度左右，當有零星水氣通過，就容易會有下雪發生，情況還是會持續周末。
資料來源：中央氣象署
