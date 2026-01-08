我是廣告 請繼續往下閱讀

「三明治蓋被法」實測超有效！他實測躺5分鐘流汗

「三明治蓋被法」怎麼做？醫師也認證：暖度大提升

◼︎第一層：在床墊上先鋪一條薄毛毯，避免背部直接接觸冰冷床墊，防止身體熱量被床墊迅速帶走。

◼︎第二層：蓋上主要棉被，不論是羽絨被、石墨烯被或一般冬被，都能儲存人體散發出的熱能。

◼︎第三層：在棉被外側再加一條薄毛毯，等同替棉被多穿一件外套，幫助鎖住熱氣，同時阻擋冷空氣滲入。

▲「三明治蓋被法」只要調整床墊、棉被與毛毯的鋪蓋順序，就能大幅提升保暖效果。（圖／翻攝自臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」）

4種被子晚上睡覺日怎麼蓋？本睡眠專家揭正確蓋法：直接暖整夜

▲不同材質的被子因保溫與吸濕特性差異，搭配毛毯的順序也不一樣，選對方法不僅更暖，還能提升睡眠品質。（示意圖／取自Shutterstock）

◼︎羽絨被：羽絨被質地輕、保溫性高，建議先蓋羽絨被，再蓋毛毯，幫助鎖住暖空氣、減少熱量流失。

◼︎羊毛被：羊毛被同樣具備良好保溫效果，能穩定維持睡眠時的體溫，適合先蓋羊毛被，再加毛毯。

◼︎棉被：棉被吸濕能力強，容易吸走人體排出的汗水而產生寒意，建議毛毯放在棉被下方，以避免濕氣帶走熱度。

◼︎聚酯纖維被：聚酯纖維被吸濕性較差，流汗時容易感到悶黏，最佳方式是先蓋毛毯，再蓋聚酯纖維被，以加強保暖。