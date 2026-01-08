家醫科醫師陳欣湄日前在臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」表示，源自日本的「三明治蓋被法」在冬天非常實用，透過床墊下鋪毛毯、身體上蓋棉被、最外層再加一條毛毯，就可減少熱能流失並阻擋冷空氣。近日有Threads網友實測大讚效果明顯，睡眠品質提升，還有人才躺5分鐘就流汗。而日本睡眠專家平野真理（Hirano Mari）也指出，不同材質被子各有適合的搭配順序，蓋對方式不只更暖，還能改善整夜睡眠，尤其在寒流期間特別重要。
「三明治蓋被法」實測超有效！他實測躺5分鐘流汗
隨著近期氣溫驟降，有網友就在Threads上發文實測「三明治蓋被法」，表示前天睡到連呼吸都是冷的，決定試試看底下鋪毛毯、中間蓋羽絨被、最外層再加毛毯「封印」，沒想到效果讓他驚艷直呼：「非常有效！昨天試了睡得像寶寶！」
貼文曝光後累積1.1萬個讚，大量網友也讚爆，「我之前棉被也是，毛的朝自己有夠舒服，有時候沒有很冷還可以蓋到流汗」、「昨天試過，躺五分鐘就流汗了，超有用」、「這超級有用⋯這也是為什麼每年冬天我的床上都至少有四條被子」。
「三明治蓋被法」怎麼做？醫師也認證：暖度大提升
陳欣湄醫師日前才在臉書粉專發文分享，來自日本的保暖技巧「三明治蓋被法」，強調不必更換昂貴寢具，只需調整鋪床與蓋被順序，在床墊、棉被上下各加一條薄毛毯，就能有效減少熱能流失、阻隔冷空氣，讓原本的棉被保暖度明顯提升。
◼︎第一層：在床墊上先鋪一條薄毛毯，避免背部直接接觸冰冷床墊，防止身體熱量被床墊迅速帶走。
◼︎第二層：蓋上主要棉被，不論是羽絨被、石墨烯被或一般冬被，都能儲存人體散發出的熱能。
◼︎第三層：在棉被外側再加一條薄毛毯，等同替棉被多穿一件外套，幫助鎖住熱氣，同時阻擋冷空氣滲入。
4種被子晚上睡覺日怎麼蓋？本睡眠專家揭正確蓋法：直接暖整夜
此外，日本睡眠專家平野真理也曾在電視節目《ZIP！》指出，許多人睡覺時習慣被子加毛毯，但其實不同材質的被子各有適合的蓋法，只要順序正確，就能整夜保持溫暖，尤其寒流期間千萬別蓋錯。
平野真理說明，常見被子可依材質分為羽絨被、羊毛被、棉被與聚酯纖維被，因保溫與吸濕特性不同，搭配毛毯的順序也不一樣，選對方法不僅更暖，還能提升睡眠品質。
◼︎羽絨被：羽絨被質地輕、保溫性高，建議先蓋羽絨被，再蓋毛毯，幫助鎖住暖空氣、減少熱量流失。
◼︎羊毛被：羊毛被同樣具備良好保溫效果，能穩定維持睡眠時的體溫，適合先蓋羊毛被，再加毛毯。
◼︎棉被：棉被吸濕能力強，容易吸走人體排出的汗水而產生寒意，建議毛毯放在棉被下方，以避免濕氣帶走熱度。
◼︎聚酯纖維被：聚酯纖維被吸濕性較差，流汗時容易感到悶黏，最佳方式是先蓋毛毯，再蓋聚酯纖維被，以加強保暖。
平野真理也提醒，毛毯的正反面同樣影響保暖效果，一般毛毯標籤縫在正面，該面毛質細緻、觸感滑順，背面則較粗糙。不論毛毯鋪在被子上或下，都應讓毛毯的底面朝向被子，利用摩擦力防止滑動，才能確保整夜溫暖又舒適。
資料來源：臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」、Threads
