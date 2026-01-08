強烈大陸冷氣團來襲，全台急凍！根據中央氣象署觀測，今（8）日清晨最低溫出現在雲林縣古坑鄉僅6.7度。面對這波持續發威的冷氣團與輻射冷卻效應，禦寒神器暖暖包紛紛出籠。不過，進到溫暖室內可能就用不到暖暖包，無毒教母譚敦慈分享，用夾鏈袋即可暫停暖暖包發熱，此外，用完的暖暖包還能二次利用除臭。
中央氣象署指出受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚寒冷。此波冷氣團將影響至週五（9日）清晨，尤其是竹苗、南部空曠地區及近山區，恐出現7至8度以下的極端低溫。雖然週五白天氣溫稍回升，但週六（10日）晚間緊接著又有新一波大陸冷氣團南下，預計影響至下週一（11日）清晨，民眾務必做好長期抗寒準備。
暖暖包發熱原理
天冷很多人會使用暖暖包，暖暖包發熱原理主要基於鐵粉氧化反應，屬於放熱的化學反應。市售暖暖包主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，屬複合性材質。當暖暖包被打開後，內部的鐵粉會與空氣中的氧氣接觸，開始氧化產生熱。
暖暖包想「暫停發熱」只要準備夾鏈袋
有些人使用暖暖包通常都是在戶外通勤的情境，一到室內的辦公室其實就用不到，想要讓暖暖包「暫停」發熱只要準備一個夾鏈袋即可。譚敦慈表示於暖暖包發熱原理是靠鐵粉跟空氣接觸氧化，只要把空氣排掉，就不會一直氧化。想要暫停發熱，只要將暖暖包放到夾鏈袋中並把空氣擠確實密封，就能防止鐵粉繼續氧化，之後下班回家時想要繼續時使用暖暖包，只要取出搖一搖即可續熱。
用完別急著丟！除臭防潮有妙用
此外，當暖暖包完全不再發熱後，千萬別直接丟掉！譚敦慈指出，暖暖包成分含有鐵粉、活性碳及蛭石，具有防潮、除濕與除臭功能。確認不再發熱後，可放入鞋櫃或塞進鞋子裡，變身除臭神器。
暖暖包怎麼丟？環保署給答案
完全使用過的暖暖包該如何丟棄？譚敦慈提醒，不要將暖暖包中的粉末當成土拿去種植物，此舉動會污染環境，當成一般垃圾丟棄就好。環保署解釋，暖暖包因為內含多種複合材質粉末，目前沒有妥適的高值化再利用技術可有效將其回收再利用，又因屬於複合性材質，若填補土坑或任意棄置恐有環境污染風險。建議使用過的暖暖包，打包丟入垃圾袋，再交由垃圾車送至焚化爐妥善處理即可。
資料來源：中央氣象署、譚敦慈
我是廣告 請繼續往下閱讀
暖暖包發熱原理
天冷很多人會使用暖暖包，暖暖包發熱原理主要基於鐵粉氧化反應，屬於放熱的化學反應。市售暖暖包主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，屬複合性材質。當暖暖包被打開後，內部的鐵粉會與空氣中的氧氣接觸，開始氧化產生熱。
暖暖包想「暫停發熱」只要準備夾鏈袋
有些人使用暖暖包通常都是在戶外通勤的情境，一到室內的辦公室其實就用不到，想要讓暖暖包「暫停」發熱只要準備一個夾鏈袋即可。譚敦慈表示於暖暖包發熱原理是靠鐵粉跟空氣接觸氧化，只要把空氣排掉，就不會一直氧化。想要暫停發熱，只要將暖暖包放到夾鏈袋中並把空氣擠確實密封，就能防止鐵粉繼續氧化，之後下班回家時想要繼續時使用暖暖包，只要取出搖一搖即可續熱。
用完別急著丟！除臭防潮有妙用
此外，當暖暖包完全不再發熱後，千萬別直接丟掉！譚敦慈指出，暖暖包成分含有鐵粉、活性碳及蛭石，具有防潮、除濕與除臭功能。確認不再發熱後，可放入鞋櫃或塞進鞋子裡，變身除臭神器。
完全使用過的暖暖包該如何丟棄？譚敦慈提醒，不要將暖暖包中的粉末當成土拿去種植物，此舉動會污染環境，當成一般垃圾丟棄就好。環保署解釋，暖暖包因為內含多種複合材質粉末，目前沒有妥適的高值化再利用技術可有效將其回收再利用，又因屬於複合性材質，若填補土坑或任意棄置恐有環境污染風險。建議使用過的暖暖包，打包丟入垃圾袋，再交由垃圾車送至焚化爐妥善處理即可。
資料來源：中央氣象署、譚敦慈