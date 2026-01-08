我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK Lisa（如圖）曾被傳將在迪士尼《魔髮奇緣》真人版電影中扮演女主角樂佩，但最後是比她更年輕的澳洲新秀獲選。（圖／摘自 IG＠lalalalisa_m）

▲迪士尼動畫《魔髮奇緣》拍攝真人版的計畫，一度因為真人版《白雪公主》虧損太多而喊卡，現在不但復活，還已經選好男女主角。（圖／摘自IMDb）

▲星二代麥洛曼海姆將在《魔髮奇緣》真人版擔任男主角。（圖／摘自 IG @milomanheim）

▲《魔髮奇緣》的樂佩公主是迪士尼公主系列中人氣不低的一位代表，真人版影片籌拍備受矚目。（圖／摘自IMDb）

全球萬千影迷終於等到了！迪士尼《魔髮奇緣》真人版男女主角人選出爐，21歲澳洲新秀蒂根卡芙特擠走大她7歲的女子天團BLACKPINK成員Lisa，成為樂佩公主真人版的銀幕化身，而出身自迪士尼頻道《殭屍高校生》系列的麥洛曼海姆（milo manheim）將扮演帥痞大盜費林雷德。網友笑稱：「28歲的Lisa被小7歲的妹子擠掉了！」選角結果引發熱烈討論。《魔髮奇緣》的女主角樂佩公主真人版演員人選，曾經傳出一堆重量級大咖爭取的夢幻名單，除了BLACKPINK的Lisa之外，另外兩位樂壇紅下泰勒絲與莎賓娜卡本特、影壇當紅的「美胸女神」席德妮史威尼都曾被傳是可能人選，不過迪士尼最終還是決定重用新秀，21歲的蒂根卡芙特擊退大7歲的Lisa，有粉絲忍不住嘆道：「沒看到Lisa太可惜了，這才是真正的世界級熱度。」迪士尼過去靠經典動畫真人版賺得盆滿缽滿，像是全球票房破16.6億美元的《獅子王》與12.6億美元的《美女與野獸》等，堪稱票房收割機。然而去年的真人版《白雪公主》爭議過多、 踢到大鐵板，全球僅收2.05億美元，對比其龐大的預算，預估虧損1.15億美元，迪士尼一度對《魔髮奇緣》真人版臨時喊卡以止血。直到去年夏天，《星際寶貝》真人版意外開出紅盤，全球票房突破10億美元大關，《魔髮奇緣》真人版才得以迅速復活，而且現在已確定了男女主角。打敗一堆天后的蒂根卡芙特，曾在在DC的超級英雄影集《泰坦》中飾演「酷姬」，她的高冷氣質與清新感讓選角導演確信她是比粉絲敲碗的Lisa更合適的人選，也被看好有機會因這部片爆紅。男主角麥洛曼海姆在《殭屍高校生》系列已經展現唱跳俱佳、陽光大男孩的魅力，和卡通原版的費林神韻頗為契合。而他其實還是星二代，媽媽是金球、艾美獎雙料最佳戲劇類影集女配角得主卡姆琳曼海姆的兒子，粉絲直呼：「他終於演大銀幕男主角了，魅力絕對夠。」根據童話《長髮公主》改編的《魔髮奇緣》，描述有著一頭神奇長髮的樂佩公主，從小就被囚禁在高塔中，直到遇上流浪大盜費林雷德，才在一連串的冒險遭遇中，得到自己的完美結局。除了這部片緊鑼密鼓籌拍中，迪士尼今年還會在7月推出真人版《海洋奇緣》，由卡通版配音大咖巨石強森親自主演，預期也會有不錯的賣座成績。