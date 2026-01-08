根據ESPN權威記者報導，老鷹與巫師達成協議，將楊恩送往首都，換回資深後衛C.麥凱倫（CJ McCollum）與年輕射手C.基斯佩特（Corey Kispert）。這筆交易最令人咋舌之處，在於巫師在強敵環伺下，竟然在「完全未動用」任何首輪選秀權

在崔楊缺陣期間，老鷹反而打出13勝10敗的不俗戰績，證明球隊已準備好轉型。

在交易定案前，外界普遍分析認為擁有豐富資產的曼菲斯灰熊（Grizzlies）與急需改變的紐奧良鵜鶘（Pelicans）是更合理的潛在下家，甚至長期尋求第三星的洛杉磯湖人（Lakers）也一直在流言名單中。然而，巫師最終能勝出，主要歸功於三大關鍵因素：

「新鷹王」強森（Jalen Johnson）本季正式打出一哥態勢，場均上場時間35.5分鐘甚至比上季少，數據卻暴漲到23.7分、10.4籃板、8.4助攻與1.4抄截。

NBA交易市場拋下震撼彈，亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）當家球星崔楊（Trae Young）正式結束八年亞特蘭大生涯，轉戰華盛頓巫師（Washington Wizards）。的情況下，就成功引進這位全明星控衛，成為這場NBA美國職籃（National Basketball Association）球星爭奪戰的最大贏家。這樁交易發生的時刻充滿戲劇張力，老鷹今(8)日在主場迎戰對手時，因傷身著便服坐在板凳席的楊恩接獲經紀人通知交易已完成。鏡頭捕捉到他在比賽進行中與隊友一一擁抱道別，隨即匆匆離開球場，正式告別了自2018年選秀會後效力至今的球隊。這一幕不僅象徵著「鷹王」時代的落幕，也宣告了亞特蘭大正式進入重建新篇章。為何戰績長期處於後段班的巫師，能擊敗眾多潛在競爭者？根據報導，楊恩本人對於前往華盛頓持高度開放態度。他的經紀團隊（Aaron Mintz、Drew Morrison與Austin Brown）積極與老鷹球團斡旋，明確表達楊恩希望帶領一支年輕球隊的意願，這讓巫師在談判初期就佔據了有利位置，直接勸退了其他可能需要楊恩「點頭」才能進行交易的球隊。巫師並未捲入「軍備競賽」，而是冷靜地利用麥凱倫即將到期的大合約進行薪資匹配。相比鵜鶘或灰熊可能需要送出多枚首輪籤或年輕核心的代價，巫師堅持保留了手中至2032年的10枚首輪籤，僅送出功能性單一的基斯佩特與老將，這種「低風險」報價在老鷹急於清理薪資空間的當下，反而意外促成了交易。巫師陣中擁有A.薩爾（Alex Sarr）、B.庫利巴利（Bilal Coulibaly）等極具天賦的年輕長人與側翼。管理層說服了老鷹與楊恩，這裡有最適合他發揮「擋拆魔術」的環境。楊恩的傳球視野預期能最大化狀元郎薩爾的進攻威脅，這種戰術藍圖的吸引力遠勝於陣容已相對固定的強隊。對老鷹而言，這筆交易雖然沒有換回選秀籤，但卻達到了戰略目標。首先，確立了以全能前鋒J.強森（Jalen Johnson）為首的新世代核心，搭配D.丹尼爾斯（Dyson Daniels）與O.奧孔古（Onyeka Okongwu）建立防守體系。