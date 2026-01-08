我是廣告 請繼續往下閱讀

近年台灣缺工嚴重，各部會就以引進「海外實習生」應對人力缺口，但海外實習生雖然在飯店、餐廳提供勞務，卻因「實習」身分，不具備最低工資及基本保障資格，演變成陋習。經濟部今（8）日說明，海外實習生兼具「學生」及「勞務提供者」雙重身分，現在就是更側重後者身分，就應該給予基本保障。隨著勞動部今年初開放旅宿業引進外國技術人力這個正規「大門」，過去政府為解決業者缺工而開的「小門」也被討論是否應該關閉或是比照正規手法。如今經濟部今日也發布公告，要求海外實習生同樣比照最低工資，規定每日實習不超過8小時、每週不超過40小時，以及強制保險等，各項規範已經相當接近國內勞工條件。經濟部投審代理司長蘇琪彥表示，海外實習生分管在兩個單位，旅宿業部分是由交通部觀光署管理，其餘產業則是經濟部管轄，其中又以餐飲業及物流業最多，而製造業因為可以引進移工，較無引進實習生需求。他解釋，海外實習生近期受到媒體及監察院關注，因此行政院考量到已經開放外國技術人力，指示各部會討論怎麼調整，經濟部這邊都有收到勞動部建議，如何做到外國實習生權益保障。舉例像是最低工資、保險都是權益保障，而語言能力也是保障的一環，「如果我什麼都聽不懂，我怎麼保障自己的權益」，那麼來台灣實習，如果中文能力不夠流利，至少英文能力要有辦法溝通，實習單位也比較不會有交流問題。而對於外國實習生本身具備有「學生」及「勞務提供者」雙重身分，蘇琪彥認為，過去較側重學生身分，現在則重點放在後者，那就必須要給予勞務提供者的基本保障。