▲今井達也身穿休士頓太空人45號球衣，與妻子也留下合影。（圖／美聯社／達志影像）

日籍強投今井達也挑戰MLB美國職棒大聯盟，日前與休士頓太空人簽約記者會上，妻子也一併出席，其精緻五官與甜美笑容也受到外界關注，甚至有球迷謠傳是當紅AV女優伊藤舞雪，但後續經證實只是誤傳，妻子僅是一位普通上班族，與今井達也在高中時期就認識的學長學妹，曾擔任護理師，後續有網友也找到她疑似為名為「川猿千皓」的網紅，IG追蹤有5.9萬人，但目前帳號已設定不公開，消息也未經主流媒體證實。今井達也前日現身太空人簽約記者會，身穿45號戰袍亮相，也曾到NFL德州人隊、NBA火箭隊的主場觀戰，旁邊一名相伴的美女也受到關注，其身分就是今井達也的妻子。起初網路上謠傳其妻子就是28歲的當紅AV女優伊藤舞雪，還翻出伊藤舞雪官方IG已經超過1年沒有更新，但後經證實今井達也妻子僅為一般人，兩人是栃木縣名門作新學院的學長學妹關係，後續交往多年。今井達也效力西武獅期間，兩人都是搭乘新幹線會面，甚至以直升機浪漫求婚，今井達也也曾在2023年就宣布結婚。早在去年底今井達也宣布入札以前，妻子便以提早投入學習英文、以及營養學知識，以便未來兩人的美國生活。今井達也妻子儘管擁有亮麗外型，但並非是明星等演藝從業人員，過去曾擔任護理師，後續有網友也找到她疑似是名為「川猿千皓」的網紅，IG追蹤有5.9萬人，但目前帳號已設定不公開，僅在Youtube找到相關片段，此則消息也未經主流媒體證實。