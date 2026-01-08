日籍強投今井達也挑戰MLB美國職棒大聯盟，日前與休士頓太空人簽約記者會上，妻子也一併出席，其精緻五官與甜美笑容也受到外界關注，甚至有球迷謠傳是當紅AV女優伊藤舞雪，但後續經證實只是誤傳，妻子僅是一位普通上班族，與今井達也在高中時期就認識的學長學妹，曾擔任護理師，後續有網友也找到她疑似為名為「川猿千皓」的網紅，IG追蹤有5.9萬人，但目前帳號已設定不公開，消息也未經主流媒體證實。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今井達也公開活動美女相伴　身分就是他妻子

今井達也前日現身太空人簽約記者會，身穿45號戰袍亮相，也曾到NFL德州人隊、NBA火箭隊的主場觀戰，旁邊一名相伴的美女也受到關注，其身分就是今井達也的妻子。

起初網路上謠傳其妻子就是28歲的當紅AV女優伊藤舞雪，還翻出伊藤舞雪官方IG已經超過1年沒有更新，但後經證實今井達也妻子僅為一般人，兩人是栃木縣名門作新學院的學長學妹關係，後續交往多年。

今井達也直升機浪漫求婚　妻子外傳曾是護理師

今井達也效力西武獅期間，兩人都是搭乘新幹線會面，甚至以直升機浪漫求婚，今井達也也曾在2023年就宣布結婚。早在去年底今井達也宣布入札以前，妻子便以提早投入學習英文、以及營養學知識，以便未來兩人的美國生活。

今井達也妻子儘管擁有亮麗外型，但並非是明星等演藝從業人員，過去曾擔任護理師，後續有網友也找到她疑似是名為「川猿千皓」的網紅，IG追蹤有5.9萬人，但目前帳號已設定不公開，僅在Youtube找到相關片段，此則消息也未經主流媒體證實。

▲今井達也身穿休士頓太空人45號球衣，與妻子也留下合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲今井達也身穿休士頓太空人45號球衣，與妻子也留下合影。（圖／美聯社／達志影像）

MLB相關報導：

🔥MLB／天使簽下38歲明星老將耶茲！洛城球迷譏諷：又撿道奇不要的

🔥MLB／賈吉33歲一冠未嘗！名記痛罵洋基球團無作為：別再浪費時間

相關新聞

MLB／塔克新東家有譜？3豪門強勢領跑　美媒曝「金錢」是唯一關鍵

MLB／則本昂大已收到大聯盟報價！日、美球團搶人　周末結果出爐

MLB／道奇1年約續留火球男避免薪資仲裁！2023賽季曾繳出宰制成績

MLB／延遲支付案例！史內爾才幫助道奇奪冠　還能拿巨人5.1億薪水