蔡依林（Jolin）出道25週年鉅獻《PLEASURE》世界巡迴演唱會，2025年底一連3晚在台北大巨蛋演出，因演出內容精彩，後續仍有許多話題。其中包括中國網紅「斯理亞」、曾在2009年登上《超級星光大道》的歌手梁曉珺，拍片指出蔡依林演唱會像是邪教儀式。對此，蔡依林中國巡演主辦單位永稻星娛樂的官方微博發出嚴正聲明，將會對此惡意揣測、斷章取義與不實解讀啟動法律程序。關於網路上「現場宛如邪教儀式」的議論，若我們冷靜拆解這場耗資9億台幣、創下華語樂壇製作成本天花板的演出，就會發現，這絕對不是一場召喚信徒的宗教儀式，而是一場精準、專業且向古典藝術致敬的頂級表演。
誤讀的根源 當古典名畫撞上當代誤解
所謂的「邪教感」，往往源自觀眾對陌生符號的恐懼與誤讀。當巨大的異獸與暗黑美學充斥大巨蛋，不熟悉藝術史的觀者容易將其簡化為怪力亂神。若仔細審視這場演出的視覺脈絡，會發現Jolin建構的並非神祕主義的祭壇，而是一座立體化的美術館。
演唱會的核心腳本與視覺靈感，實則源自十五世紀荷蘭畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的傳世名作《人間樂園》（The Garden of Earthly Delights）。這幅三聯畫以超現實的筆觸，描繪了「伊甸樂園」、「人間慾望」與「地獄懲罰」的景象。Jolin的製作團隊狂燒 1.7 億元台幣打造的近30項大型道具，包括開場那座彷彿衝破大巨蛋的三層樓高慶典公牛、以及20隻奇幻混種動物，皆是為了將波希筆下那些半人半獸、荒誕奇異的生物，具象化為舞台語言。
這些視覺奇觀，是Jolin對西方美術史與超現實主義的致敬。將古典藝術中的警世寓言，轉化為流行文化的娛樂體驗，這本身是一種高規格的藝術轉譯，而非宗教神像的偶像化。將其指涉為邪教，無疑是對藝術文本的去脈絡化解讀。
工藝的極致是核心肌群 不是神力附體
儀式講求的是精神的迷狂與附體，試圖讓參與者進入一種非理性的狀態；而表演藝術講求的則是身體的極致控制與精準調度。Jolin在開場時化身「大地精靈」，騎乘30公尺巨蟒繞場的橋段，正是兩者分野的最佳證明。
這條看似具有靈性、在場館內蜿蜒遊走的巨蟒，底下其實是無數工作人員以人工操作方式，精密運作的機械結構。Jolin站在劇烈晃動的蛇背上演唱，甚至在移動中保持高亢的歌聲與優雅姿態，依靠的不是某種神祕力量的加持，而是她長年透過皮拉提斯、重量訓練所鍛鍊出的強大核心肌群，以及累積25年的舞台功底。
這是一場人與道具、科技與體能完美配合的特技秀。觀眾在現場感受到的震撼，應是對一位藝人挑戰表演極限的敬佩，而非對某種超自然儀式的畏懼。若將專業的舞台工藝曲解為詭異儀式，不僅抹煞了幕後數百名工作人員的血汗，更是對表演專業的輕視。
符號的重構是角色敘事 不是教主降臨
整場演出被嚴謹地劃分為〈出走花園〉、〈愉悅在苦痛中迴盪〉、〈愚者的奉獻〉、〈真相之前〉與〈她創造的花園〉五大章節，這是一個結構完整的劇本。為了完美演繹「愉悅之母」的進化型態，Jolin也攜手6位頂尖造型師訂製了7套前衛戰袍，從「大地精靈」到妖媚的「魅慾女王」，再到最終章的「愉悅女王」，搭配36名舞者狂換的180套造型，整場大秀宛如流動的時尚藝術展。Jolin在台上高喊「Call me mommy」、轉動刻有七宗罪的命運之輪，乃至於那座震撼全場、七層樓高且八臂高展的愉悅之女雕像，都只是這個龐大劇本中的角色設定與舞台裝置。
在當代流行文化與酷兒理論中，「Mommy」一詞往往象徵著包容異類、引領覺醒的母體角色，而非傳統宗教中要求盲目服從的神祇。Jolin扮演的是故事中的引路人，帶領觀眾直面內心的貪婪、嫉妒與慾望，並在〈PLEASURE〉的電音節拍中獲得釋放。這是一種心理學上的集體宣洩，而非宗教上的皈依。
牆內是藝術狂想 牆外是無稽想像
當雷射光束與重節拍將大巨蛋變成萬獸派對，4萬名觀眾的歡呼與跳動，是沈浸於聲光科技帶來的感官愉悅，是對於演唱會這種現代娛樂形式的投入。這是一場售票的商業大秀，觀眾進場是為了欣賞一位天后的表演藝術，而非尋求救贖或獻祭。
《PLEASURE》在大巨蛋築起了一道高牆，牆內是精密的舞台工藝、波希的藝術狂想與Jolin的自我突破，牆外才是那些關於邪教的無稽想像與惡意揣測。這是一場純粹的、極致的表演，它或許挑戰了審美的邊界，但絕對與怪力亂神無關。
