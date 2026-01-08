本周各地天氣嚴寒，清晨10度以下低溫分布廣泛，冷空氣強度始終停留在「強烈大陸冷氣團」，無法升級至寒流等級，氣象專家賈新興也表示，目前至1月底前，都沒觀察到比本周更低溫的冷空氣，中央氣象署預報中心主任黃椿喜也直言，「全球暖化的背景下，台灣冬天長期越來越暖的趨勢已成定局。」
天氣很冷但還不夠 冷氣團遲遲無法升級寒流
台灣針對冷空氣的定義是以「台北測站最低溫」為依據，若低於10度就是寒流，不過就算本周清晨因為「輻射冷卻」，不少地區出現5至7度的極端低溫，台北測站最低溫始終在12至14度，只達到強烈大陸冷氣團標準，因此今年入冬第一波寒流遲遲未現身。
寒流已經遲到 1月底前都沒訊號
黃椿喜指出，台灣冬季第一波寒流來襲的日期，平均落在1月1日，最早的第一波寒流是1979年的11月19日，最晚的第一波寒流則是1988年3月7日；今年截至1月8日都尚未有寒流，明顯已經是偏晚，甚至長期預報到1月底，都沒有寒流訊號，但12月至2月還是台灣的寒冬，不排除仍有機會出現寒流。
氣象署資料顯示，1950年至2023年長期平均下來，台灣冬半年發生寒流的天數為14 天，不過若只看1991年至2020年，台灣冬半年發生寒流的日數平均只有8天，可見近年台灣寒流日數的確有較為減少。
全球暖化躲不掉 台灣冬天只會越來越暖
黃椿喜說明，2026年1月至3月，台灣大環境其實受到「反聖嬰現象」主導，反聖嬰會導致南海出現「逆時針旋轉」的環流，加強台灣的東北季風導致氣溫偏低，不過今年這個東北季風增強對台灣的影響卻有限，主要原因還是更具主導力的「全球暖化」趨勢。
賈新興強調，今年冬季北方冷空氣仍有明顯發展，造成韓國、日本出現降雪和明顯低溫，不過全球暖化、溫室氣體排放壓制冷空氣南下的力道，冷空氣抵達台灣時已被削弱；台灣今年冬季很可能沒有寒流，前一次發生是2019年至2020年的冬天，當年創下72年來首度沒有寒流南下紀錄，全台冬季均溫來到19.5度。
黃椿喜總結，天氣現象在「年與年之間」依舊會有較大震盪，例如2024至2025冬季，全台均溫17.84度，是2000年以來次冷，但往前回推，2020年後的冬季其實都是偏暖；若看長期數據和趨勢，可以確定的是，暖化導致全球低溫事件降低，台灣冬天均溫上升會是難以避免的課題。
資料來源：中央氣象署、賈新興
