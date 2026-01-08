我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）亞特蘭大老鷹於今（8）日將效力長達 7 年的門面球星崔楊（Trae Young）交易至華盛頓巫師。這樁「1換2」的交易引發外界的熱議，在老鷹隊內崔楊的離去充滿了感傷。老鷹新生代球員們在賽後紛紛吐露真心話，感念崔楊多年來的暖心提攜。老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）也在賽後指出，崔楊在休息室的影響力無可取代。今日老鷹以117：100勝鵜鶘，彷彿用一場勝利向老大哥道別。本季選秀狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）今日手感熱到發燙，全場外線9投7中轟下25分。賽後談到被交易的崔楊，里薩謝情緒激動地表示：「他不僅是前輩，更像是我的親兄弟。當我剛踏入這支球隊、人生地不熟時，崔楊是第一批認識並支持我的人，從第一天起他就是我最強大的後盾。」里薩謝也衷心祝福崔楊在華盛頓能重獲快樂。除了狀元郎，小將古耶（Mouhamed Gueye）也深情憶起崔楊的好：「他是第一個歡迎我來到亞特蘭大的人。我非常喜歡他的人格特質，能跟他當隊友是我的榮幸。」崔楊自2018年來到亞特蘭大後，曾在2021年寫下帶隊闖進東區決賽的傳奇。儘管本季因內側副韌帶（MCL）傷勢僅出賽10場，場均貢獻19.3分與8.9助攻，但總教練史奈德（Quin Snyder）指出，崔楊在休息室的影響力無可取代。史奈德賽後提到，即使崔楊受困於傷勢、無法親自上陣，他依然在場邊散發正能量、指導隊員，「他在最艱難的處境下依然全力助人，這份職業態度對球隊意義重大。」雖然老鷹在交易中未能取得選秀權，但管理層顯然已將籌碼梭哈在目前的年輕核心。今日對陣鵜鶘，除了里薩謝的強勢表現，潛力前鋒強森（Jalen Johnson）也繳出19分、8籃板、5助攻的全能成績，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）更以17分、6助攻外帶3抄截與2阻攻的「防守大鎖」姿態，向聯盟宣告後崔楊時代的到來。這場交易換回了資深後衛麥科勒姆（CJ McCollum）與射手基斯珀特（Corey Kispert），不僅釋放了薪資彈性，更為這群潛力新星找回了穩定戰力。隨著這隻「亞特蘭大之鷹」飛向北方，老鷹隊也正式翻開了重建後的嶄新扉頁。