強烈大陸冷氣團撲台，中央氣象署連續發布「低溫特報」，今（8）日上午不只嘉義阿里山暌違8年出現下雪，清晨4時，南橫山上的嘉明湖山屋也在氣溫、水氣搭配下飄雪，短短半小時就把大地染成銀白色，畫面相當壯觀。
氣象署指出，冷氣團全台寒冷，清晨各地平地容易跌破10度，山區更是有0至3度低溫，而台東南橫海拔超過3000公尺的嘉明湖山屋，過去幾天因為水氣少，都是乾冷的環境，但今天清晨水氣較多，終於降下2026年第一場雪。
當地著名登山協作「熊出沒企業社」分享，嘉明湖山屋地面積雪不超過1公分，雪勢來得又快又急，雪中還夾帶冰霰，山屋內的山友們拍照錄影沒多久就停止，積雪並未影響登山路線，但仍要提醒山友，山上天氣多變，務必備妥裝備再上山。
除了嘉明湖之外，海拔2400公尺的阿里山今天也降下白雪，反倒是北台灣的合歡山、太平山等降雪熱區，雖然氣溫更低，但都沒有降雪發生，對此氣象預報中心科長林秉煜提及，主因是今天至上午，有一波中層的西南風水氣被導入台灣，北部地區主要還是受到強烈大陸冷氣團偏乾的空氣直襲，相對濕度較低，降雪機率也就較小，頂多出現結冰、霧淞等情況。
🟡雪的成因
雪主要是氣態水在冰晶表面凝華（氣態直接形成固態），逐漸構築一層層結晶，最終形成一片雪花。雲朵裡同時存在水的氣、液、固體，在特定溫度等條件下，「液態水表面蒸發的氣態水」速度高於「冰晶表面蒸發的氣態水」時，氣態水就會在冰晶表面逐漸結晶、形成雪花。
雪的形狀呈規則的水結晶狀，依當天濕度、氣溫，會有六角、柱、扇、針狀等變化，在氣象觀測上，雪的強度按特性分為「微雪」、「小雪」、「中雪」、「大雪」。「微雪」表示飄落的雪片，不足以讓表面全部遮蓋或全濕；「小雪」則是能見度到達或超過1公里以上；「中雪」是能見度小介於0.5公里至1公里而；「大雪」為能見度不足0.5公里。
資料來源：熊出沒企業社、中央氣象署
