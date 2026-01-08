強烈大陸冷氣團撲台，中央氣象署連續發布「低溫特報」，今（8）日上午不只嘉義阿里山暌違8年出現下雪，清晨4時，南橫山上的嘉明湖山屋也在氣溫、水氣搭配下飄雪，短短半小時就把大地染成銀白色，畫面相當壯觀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署指出，冷氣團全台寒冷，清晨各地平地容易跌破10度，山區更是有0至3度低溫，而台東南橫海拔超過3000公尺的嘉明湖山屋，過去幾天因為水氣少，都是乾冷的環境，但今天清晨水氣較多，終於降下2026年第一場雪。

▲嘉明湖山屋今天清晨水氣較多，降下台東2026年第一場雪。（圖／熊出沒企業社提供）
▲嘉明湖山屋今天清晨水氣較多，降下台東2026年第一場雪。（圖／熊出沒企業社提供）
當地著名登山協作「熊出沒企業社」分享，嘉明湖山屋地面積雪不超過1公分，雪勢來得又快又急，雪中還夾帶冰霰，山屋內的山友們拍照錄影沒多久就停止，積雪並未影響登山路線，但仍要提醒山友，山上天氣多變，務必備妥裝備再上山。

除了嘉明湖之外，海拔2400公尺的阿里山今天也降下白雪，反倒是北台灣的合歡山、太平山等降雪熱區，雖然氣溫更低，但都沒有降雪發生，對此氣象預報中心科長林秉煜提及，主因是今天至上午，有一波中層的西南風水氣被導入台灣，北部地區主要還是受到強烈大陸冷氣團偏乾的空氣直襲，相對濕度較低，降雪機率也就較小，頂多出現結冰、霧淞等情況。

▲嘉明湖山屋今天清晨雪勢來得又快又急，雪中還夾帶冰霰，山友們又驚又喜。（圖／熊出沒企業社提供）
▲嘉明湖山屋今天清晨雪勢來得又快又急，雪中還夾帶冰霰，山友們又驚又喜。（圖／熊出沒企業社提供）
🟡雪的成因

雪主要是氣態水在冰晶表面凝華（氣態直接形成固態），逐漸構築一層層結晶​，最終形成一片雪花​。雲朵裡同時存在水的氣、液、固體​，在特定溫度等條件下，​​「液態水表面蒸發的氣態水」​速度高於「​冰晶表面蒸發的氣態水​」時，氣態水就會在冰晶表面逐漸結晶、形成雪花​。

雪的形狀呈規則的水結晶狀，依當天濕度、氣溫，​會有六角、柱、扇、針狀等變化，​在氣象觀測上，雪的強度按特性分為「微雪」、「小雪」、「中雪」、「大雪」。「微雪」表示飄落的雪片，不足以讓表面全部遮蓋或全濕；「小雪」則是能見度到達或超過1公里以上；「中雪」是能見度小介於0.5公里至1公里而；「大雪」為能見度不足0.5公里。

資料來源：熊出沒企業社中央氣象署

相關新聞

阿里山睽違8年後下雪！大雪紛飛20分鐘　玉山-7.9度霧淞染白山頭

最近這麼冷不算寒流？台北硬沒跌破10度　氣象署：1月底前無訊號

17縣市低溫特報！台北至台南「氣溫跌破10度」　氣象署警戒到明天

今晚再一波降溫！氣象署：高雄以北跌破10度　下波冷氣團周末接力