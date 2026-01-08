我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA進入2026年，陸續有多位大咖球星竄出頭，而當今聯盟2大門面詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry），仍舊是全球最具指標性的籃球巨星，球評李亦伸認為，目前將有唐西奇（Luka Doncic）、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、約基奇（Nikola Jokic）與「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）準備接班，從明星賽球迷票選就可以看見端倪。「過去15年，大概都是詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）霸佔這個位置，但2026年，詹姆斯41歲、柯瑞37歲了。」李亦伸坦言，「儘管他們平均得分仍高，但不管怎麼樣，他們的世代都已經過去。」李亦伸認為，未來就是唐西奇、SGA、約基奇與「字母哥」阿德托昆博的時代，「不論你覺得是誰都可以，因為他們就是現今聯盟最好的4位球員，但是幾乎可以確定，2026年NBA門面看板得換人做了。」李亦伸以明星賽舉例，唐西奇第二階段票選結束，拿到超過222萬票高居第一，無疑是人氣最高球星，第2是阿德托昆博，詹姆斯居然只排到第8的109萬票，柯瑞則在西區排第3，「球迷佔50%百分比情況下，柯瑞仍有機會站上西區明星隊先發，但詹姆斯總排名掉到10名外，要再次入選的機會，目前情況來看是岌岌可危。」論當今人氣王絕對是唐西奇，但以今年來說，李亦伸認為詹姆斯場內外影響力仍無人能及，「唐西奇是人氣王，但獨行俠把他交易到湖人後，在洛杉磯這個充滿流量之王的球隊，才把他人氣衝高了。以目前來說，詹姆斯論球場外、於全美的影響力，應該還是最具指標性的人物。」