我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林斥資9億元打造《PLEASURE》演唱會，卻遭歌手梁曉珺批評「邪教現場」，掀起軒然大波。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林演唱會上有三層樓高公牛、巨蟒、長頸鹿等動物。（圖／讀者提供）

樂評人分析蔡依林演唱會！唱歌、舞蹈、舞台場景是台灣巔峰

▲蔡依林（如圖）演唱會掀起話題。（圖／讀者提供）

天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》演唱會遭歌手梁曉珺批評「邪教現場」，掀起軒然大波，引發各界發問「蔡依林演唱會好看嗎？」事實上，她上月30日起一連3天大巨蛋的演出，在音樂圈內好評如潮，樂評人「喬許的不專業樂評」曾分享觀後感，直呼《PLEASURE》演唱會在唱歌、舞蹈、舞台場景方面做到目前台灣巔峰標準，「台灣應該很少人能超越，已經是另外一個層級的表演了，她就是演唱會的女王！一生必看！」蔡依林《PLEASURE》演唱會已過一週，相關話題熱度不減，演出被梁曉珺批評為「邪教現場」，引發爭議，中國公司方面出手提告，今稍早，梁曉珺再重新上傳抨擊影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片再度掀起粉絲炸鍋，直說：「真是囂張，直接舉報」、「一直蹭熱度！」蔡依林演唱會到底好不好看？知名樂評人士「喬許的不專業樂評」於本月1日發文寫下觀賞完蔡依林演唱會的心得，以真實、直覺的感官分析舞台及其歌舞演唱水準，「蔡依林各個面向都展露無疑」，直呼就算不是粉絲，一生一定看一次《PLEASURE》演唱會，給予相當高的評價。「喬許的不專業樂評」指出，演唱會總共有五個章節，每個場景至少都有一個巨型道具出現，從金牛、巨蟒、長頸鹿等動物，到書本、巨人、蛇心、到最後的愉悅之女，每個道具都做得精美，完全不馬虎，「蔡依林不是騎在道具上面，就是在道具裡面」，大手筆的花費，就是為了呼應所傳達的「七宗罪」主題概念，哪來「邪教」、「光明會」等一說？針對蔡依林的舞台表演，「喬許的不專業樂評」表示，除了一章節唱抒情慢歌，其他章節都連續唱跳快歌，很少休息、談話，完全專注在表演上，「她整場演唱被舞者扛來扛去好幾次，不管是音色、氣息都穩到不行」，也強調無論懷舊經典或是新歌，編曲都令人驚艷，「3個鐘頭無冷場，像是高級的馬戲團和歌舞劇，表演一次滿足，錯過一點都覺得可惜！最後，「喬許的不專業樂評」發表個人心得，「彩排不是為了完美，而是要相信自己能做得到！」蔡依林這次深刻領悟到，演唱會突破各種可能性，在唱歌、舞蹈、舞台場景已經做到「台灣巔峰」，也超越了她以前的演唱會，真是十足的天后，除了感動，就是覺得真的看得太爽了，不管你是不是她的粉絲，一生一定看一次《PLEASURE》演唱會。