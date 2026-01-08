我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林的專輯《花蝴蝶》推出時曾遭質疑，不過銷量寫下超狂紀錄。（圖／翻攝一是無成的老編IG＠benlinmarketing）

蔡依林日前在大巨蛋舉辦演唱會，在現場她搬出了「慾望巨蟒」、「禁忌之劍」、「貪婪金豬」等超大型道具，讓人直呼「只有蔡依林可以超過蔡依林！」引發關注。蔡依林近年來將舞台定位轉型成為藝術家，不過她15年前剛轉型推出的專輯《花蝴蝶》，其實剛開始並不被看好，沒想到專輯不僅成為年度銷售冠軍，收錄曲〈妥協〉一曲則是年度單曲榜第6名，超狂紀錄無人能敵。蔡依林被質疑已不是第一次，但是她都用成績來證明自己、以行動擊退網友酸言。網紅「一事無成的老編 Ben Lin」曾點評蔡依林2009年推出的專輯《花蝴蝶》，指出該專輯共收錄10首歌曲，同名主打〈花蝴蝶〉與〈妥協〉被視為最大亮點，其餘超過一半為翻唱作品，整體內容相較蔡依林其他專輯略顯失色。不過，文章中也提到，《花蝴蝶》當年在g-music與五大唱片銷售榜奪下年度總冠軍，並登上KKBOX年度專輯榜第3名，〈妥協〉更拿下年度單曲榜第6名，成績相當亮眼。《NOWNEWS今日新聞》記者查詢相關資料發現，儘管《花蝴蝶》在發行當時，曾被以「欠缺驚喜、誠意與突破」作為評價，但市場反應卻完全相反，，勇奪2009年台灣年度唱片銷量冠軍，也正是從2009年起，蔡依林與資深經紀人葛福鴻共同成立公司「凌時差」，全面掌握她的經紀、音樂製作、音樂版權與演唱會主辦等事務，為她日後的天后之路奠定關鍵基礎。2010年，蔡依林再推出第11張專輯《Myself》，成功翻轉外界質疑，被譽為「華語舞曲專輯新標竿」，其中〈美人計〉MV更入圍金曲獎最佳音樂錄影帶獎，專輯也讓她拿下台灣年度女歌手唱片銷量第一名；兩年後推出的《Muse》，則展現出更成熟的音樂視野與藝術企圖，獲得「流行音樂專輯典範」的高度評價，蔡依林憑此專輯入圍金曲獎最佳國語女歌手，主打歌〈大藝術家〉更一舉奪下該屆金曲獎「最佳年度歌曲獎」，進一步鞏固她在華語樂壇的天后地位。蔡依林時隔多年推出新專輯《PLEASURE》，同時宣布開啟《PLEASURE》世界巡迴演唱會，日前大巨蛋演唱會剛結束，網路上卻出現舞台牽扯邪教等言論，為此天后蔡依林演唱會合作團隊「永稻星娛樂」昨（7）日發布聲明，正式對中國網紅「斯利亞」（帳號實為斯理亞）提告，關鍵字瞬間衝上微博熱搜，引發熱議。隨後有粉絲起底發現，斯理亞真實身分竟是曾於2009年登上《超級星光大道》的歌手梁曉珺，事件延燒後，網友挖出梁曉珺在小紅書上的發文內容，不僅稱蔡依林演唱會「宛如邪教現場」，過去更曾點名批評BLACKPINK成員Lisa、Jennie的單飛作品充滿情色暗示「帶壞小孩」，爭議言論層出不窮，也讓外界對其立場與動機產生質疑。