日本職棒福岡軟銀鷹隊休賽季網羅「龍之子」徐若熙，雖然徐若熙還沒站上福岡巨蛋的投手丘，卻已經讓日本網友掀起討論，日前不少球迷指出，徐若熙長相神似北海道日本火腿鬥士隊捕手田宮裕涼以及自家捕手谷川原健太。對此，谷川原在接受日媒《Sponichi》採訪時也談到這件「趣聞」，谷川原笑說，連自己的妻子都說像，「既然我們長得這麼像，真的很希望能跟他組成搭檔。」

被說長得像徐若熙　谷川原健太：「想跟他組成搭檔」

休賽季軟銀隊成功網羅「龍之子」徐若熙，日本網友竟開始討論徐若熙的長相神似田宮裕涼與谷川原健太，對此，谷川原透露，妻子曾問「你不覺得你們長得很像嗎？」因此他也對徐若熙產生強烈的好奇心。看過照片後，谷川原也承認，「確實笑起來的感覺很像。」

谷川原說，看完徐若熙的投球影片，認為滑球的幅度非常驚人，「既然我們長得這麼像，真的很希望能跟他組成搭檔，如果以後能一起站上MVP頒獎台，我還想開玩笑問大家『現在是誰在說話？』來炒熱氣氛。」

▲日本網友討論，軟銀隊捕手谷川原健太與徐若熙「撞臉」，對此，谷川原受訪時表示，2人笑起來確實很像，期待可以組成投捕搭檔。（圖／取自谷川原健太IG）
本季目標先發出賽100場　谷川原健太：「去年很不甘心」

谷川原休賽季持續訓練，目標提升攻守兩端的穩定性，去年球季雖然爭取到了開幕戰先發捕手的地位，但整季僅出賽48場、11場比賽以先發捕手身分上場，季後賽則是憑藉強肩與打擊實力被派往外野。谷川原充滿自信表示，「去年春訓開始時因為經驗不足犯了一些錯，覺得很不甘心。今年希望能達成先發出賽100場以上的目標，只要能提升長打實力，我相信一定辦得到。」

受訪時，谷川原拿著改良功能後的全新手套參與守備練習，「這次的手套提升了服貼感，讓Framing（偷好球）更容易，接球後的傳球動作也更順暢。」為了卡位一軍捕手，谷川原從元旦起就展開個人自主訓練，「我一定會活用去年的經驗，並以『從開幕戰起就持續上場』的心態做好萬全準備。」

