我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿休賽季首要目標與「左右護法」威能帝（Pedro Fernandez）、魔神樂（Marcelo Martinez）談續約，日前確定與威能帝續約2年，卻與魔神樂陷入僵局。近期傳出魔神樂與味全龍達成加盟共識，新賽季可能改披龍袍，對此，桃猿副領隊礒江厚綺今（8）日指出，「球團仍與魔神樂經紀人有持續溝通當中，也同步進行尋找洋投。」魔神樂生涯對龍隊投最好，11次交手拿下8勝，對戰防禦率僅1.46，若龍隊成功補強魔神樂，等於讓最難纏的對手變成隊友。魔神樂現年29歲，來台發展前並無大聯盟資歷，2024年加盟樂天桃猿，出賽24場，繳出13勝3敗、防禦率2.04的優異成績。去年魔神樂與桃猿續約，出賽25場，拿下13勝8敗、防禦率2.51，在季後挑戰賽上，魔神樂出賽2場，1先發、1後援，共投7.1局，防禦率2.45，進入到台灣大賽，魔神樂更是難以攻破，面對中信兄弟先發2場，拿下1勝，防禦率僅0.75。魔神樂整年的穩定表現，與右投的威能帝被視為桃猿的「左右護法」，休賽季是桃猿優先續約的洋投之一。日前桃猿與威能帝達成續約共識，雙方簽下2年複數年合約，卻與魔神樂續約出現僵局。桃猿除了續約威能帝，另外簽下新洋投魔爾曼（Kyle Marman ）、麥斯威尼（Morgan McSweeney），卻不見續約魔神樂的消息。魔神樂的經紀團隊為他爭取「自設」優先議約權時限，中職其他5隊無需等到聯盟規定的2月28日，只要議約時間一到，將不受限制與桃猿同步談約。近期傳出，魔神樂與味全龍已達成加盟共識，新賽季有望轉批龍袍。對此，桃猿與龍隊都未證實魔神樂的動向，桃猿副領隊礒江厚綺指出，「球團仍與魔神樂經紀人有持續溝通當中，也同步進行尋找洋投。」龍隊去年賽季僅拿下全年戰績第5名，休賽季「龍之子」徐若熙離隊，戰力上有不小的損失，龍隊積極進行洋投佈局，先與老面孔伍鐸（Bryan Woodall）與鋼龍（Drew Gagnon）達成續約共識，外傳補強前統一7-ELEVEn獅洋投梅賽斯（C.C.Mercedes）與前北海道日本火腿鬥士隊洋投甘特（John Gant）。魔神樂過去2個賽季，投得最得心應手的球隊就是龍隊，雙方生涯11次交手，魔神樂拿下8勝1敗，對戰防禦率僅1.46，WHIP更只有0.86，堪稱是最強「屠龍手」。若龍隊順利網羅魔神樂，不僅新球季洋投陣非常有看頭，還讓最難纏的對手變成隊友。