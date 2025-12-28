我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本網友指出，火腿隊捕手田宮裕涼長相神似「龍之子」徐若熙，期待2人明年球季對決。（圖／取自日本火腿官方臉書）

「龍之子」徐若熙正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，日前在台北舉辦加盟記者會，不僅台灣球迷關注，在日本也意外掀起討論。網路社群上不少球迷指出，徐若熙長相神似軟銀隊的死對頭北海道日本火腿鬥士隊捕手田宮裕涼。田宮本季與「台灣金孫」古林睿煬搭檔，合力摘下生涯首勝與完封勝。徐若熙在記者會的畫面一公開，立刻在日本社群媒體引發關注。除了有人讚嘆徐若熙「帥到像模特兒也能混口飯吃」之外，更有大量網友指出徐若熙與田宮長相極其相似，「一瞬間還以為是田宮裕涼呢」、「若熙跟田宮長得一模一樣」、「根本是田宮」、「是輪廓更深邃的田宮吧」、「希望明年能看到他跟田宮對決」。田宮擁有受女性球迷歡迎的「童顏」，更在去年全明星賽中以高票入選，是火腿隊人氣極高的選手。「台灣金孫」古林睿煬本季轉戰火腿隊，生涯首勝的搭配捕手就是田宮裕涼，2人後續又合作演出9局完封勝，田宮與古林也成為「完美搭檔」。田宮現年25歲，2018年日職選秀會第6輪加入火腿，去年球季首度獲得破百場出賽，總計349個打席，繳出2成77打擊率、3轟與30分打點，成為火腿隊一軍捕手陣一員；本季田宮出賽79場，敲出62安、5轟與21分打點，打擊率2成53。此外，也有人提到徐若熙與軟銀隊捕手谷川原健太「撞臉」，「若熙不笑的時候像田宮，笑的時候像谷川原」、「難道他們是三胞胎？」由於這3位球員都同在太平洋聯盟，明年賽季或許有機會在球場上看見他們同框的畫面。