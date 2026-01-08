我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭煌奇曾透露喜歡可愛偏日系風的女生，而且年紀約莫30歲上下最好。（圖／華納唱片提供）

金曲歌王蕭煌奇今（8）日他無預警宣布登記結婚，但未透露老婆的身分，僅表示兩人是透過朋友結識的，消息一出引來藝人朋友、粉絲祝福。49歲的他，過去也曾透露想婚的念頭、渴望有個家，但卻沒有對象，他直言：「一直希望有另一半、有自己的小孩，很嚮往有自己的家庭。」但卻無奈年紀大了，對象越來越難找。蕭煌奇分享，常在路上遇到別的家庭，覺得他們很幸福，坦言自己人生就是缺了這一塊，雖然已努力過了，但卻沒有緣分，硬要強求也沒辦法，他說：「之前長輩介紹相親、傳照片給經紀人、他們建議我還是想一想，可能不是我的菜。」蕭煌奇過去受訪時也經常被問到理想型？他透露喜歡可愛偏日系風的女生，而且年紀約莫30歲上下最好。但因為生活簡單，平時都待家裡或錄音室，頂多外出吃飯，也不會參加派對、聯誼，因此毫無認識他人的機會。沒想到2026甫開始，蕭煌奇就願望成真，宣布於今（8）日登記結婚，成為人夫。對於老婆的身分，蕭煌奇很低調，表示兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭。