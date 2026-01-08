我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成龍（如圖）曾來台灣為蕭煌奇站台。（圖／摘自微博＠成龍）

▲蕭煌奇宣佈結婚，成為今（8）日最受關注的影劇新聞。（圖／華納唱片提供）

金曲歌王蕭煌奇今（8）日宣布結婚喜訊，受到各方矚目，關於他的人生傳奇，也成為網友熱烈討論的話題。他雖然以出眾的歌喉為大家熟識，卻不是太多人知道，他曾是柔道高手，18歲時就曾在北京舉辦的第6屆遠東及南太平洋地區帕拉運動會奪下柔道銅牌，之後也曾參加亞特蘭大帕運，得到第7名。他和成龍因彼此有共同的專輯製作人而結識，曾留下他肩扛成龍、將對方過肩摔的珍貴畫面。蕭煌奇宣告和圈外女友結婚、完成登記，成為2026開年未久的震撼喜訊。他過去是各方熟知的歌王，然而很少人記得，他在推出首張個人專輯《你是我的眼》時，成龍還特地從香港來幫他站台，外界詫異兩個看似不相關的人怎麼會有連結，沒想到成龍與蕭煌奇不但碰過面，還過過招。在成為名歌手前，蕭煌奇是柔道好手，曾經代表台灣參加國際賽事，在北京、亞特蘭大都取得好成績，雖然在帕運拿下第7名，卻因為返回台灣之前，阿嬤已經去世，讓他還是傷心不已，藉此創作出〈阿嬤的話〉這首經典。成龍對於蕭煌奇的經歷留下深刻印象，也欣賞他的歌聲，認為這麽好的聲音一定要讓更多人聽見，所以親自為他站台。兩人也曾「以武會友」，蕭煌奇把國際動作巨星成龍扛在肩膀上，最後還過肩摔，一般人沒有這種機會與成龍互動，蕭煌奇卻讓成龍拋下巨星包袱，為他個人傳奇再添一筆。