中央氣象署預報員蔡伊其表示，明（9）日清晨受到冷氣團、「輻射冷卻」影響，全台低溫僅9至14度，中部以北局部恐跌破9度，白天冷氣團減弱略回溫；周六晚上（1月10日）新一波大陸冷氣團南下，周日（1月11日）再轉冷並伴隨降雨，下周仍須留意早晚低溫。
明天天氣仍受冷氣團影響 清晨北部跌破9度
蔡伊其表示，明天清晨輻射冷卻仍會帶來低溫，全台各地清晨僅有9至14度，中部以北低溫普遍12度以下，局部空曠地區更低，仍有機會跌破9度；明天白天強烈大陸冷氣團減弱，高溫略微回升，北部、宜蘭18至19度，中南部、花東19至23度，早晚溫差大，周六清晨、周六白天氣溫類似。
周六大陸冷氣團再襲 水氣稍微增多
蔡伊其提醒，周六晚間新一波大陸冷氣團抵台，周日清晨，全台低溫11至15度，北部白天高溫降到16至17度，中南部則是23至24度；大陸冷氣團預計影響到下周一清晨（1月12日），下周一白天減弱，不過下周每天都仍要注意輻射冷卻帶來較低的早晚氣溫。
蔡伊其說明，明天水氣會減少，全台僅花東、恆春半島有零星短暫雨，各地3000公尺以上、中部以北2500公尺以上高山有零星降雪機率。周六至下周一清晨，大陸冷氣團水氣增多，包括基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島整天都有不定時零星短暫雨，下周一後水氣再減少，僅東半部及恆春有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
