我是廣告 請繼續往下閱讀

國際賽車手陳肯特（本名陳宗傑）被控誆賣2輛限量法拉利超跑，2023年7月，假冒擁有2輛稀有Ferrari FXX-K Evo超跑「58號車」及「47號車」的完全產權，讓信以為真的美國法拉利經銷商支付新台幣3.2億元，還被查出經營線上博弈網站洗錢，從去年6月起訴羈押至今。案件開庭審理期間，陳肯特均認罪，並表示願與美商和解，台中地院近日裁定陳肯特以5000萬交保，限制出海出境，須配戴電子腳鐐，並交付所有護照、旅行文件。檢警調查，陳肯特是鉑鈞等3間公司負責人，2023年7月時，假冒擁有2輛稀有Ferrari FXX-K Evo超跑「58號車」及「47號車」的完全產權。陳肯特透過偽造國內知名法律事務所、日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，成功誘騙美國超跑仲介商2度匯款共935萬美元（約新台幣3億元）至新加坡、香港。陳收到款項後，以投資不動產等名義將錢轉存入其他帳戶，製造斷點，最終車商因沒收到車，透過台灣律師事務所提告。接著，檢調單位也調查到，自112年起，陳男以「貴公子娛樂城」等線上博弈平臺收受賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少4000萬元，還為了掩飾資金來源，每月轉給43萬元給女子；並於112年8月間辦理公司不實增資5000萬元，藉以偽裝公司資力。由於陳肯特具有台灣、馬爾紹群島雙國籍，被認定有逃亡可能，從去年落網後遭羈押至今，近日中院認為本案已審結，預計將於3月19日宣判，且陳表示願與美商和解，裁定陳肯特以5000萬元交保，限制出境、出海8月，須配戴電子腳鐐，並交付所有護照、旅行文件。