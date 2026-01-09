美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）坦帕灣光芒於昨（9）日宣布正式從指定讓渡（DFA）名單中撿走來自台灣的24歲內野手鄭宗哲。由於光芒隊目前的40人名單仍有空位，因此無需進行額外的名單清空間動作。這也是鄭宗哲自2019年旅美加入匹茲堡海盜以來，職業生涯首度轉戰新東家。對此，美媒《MLBTR》高度看好鄭宗哲，指出光芒隊目前中內野防線正值動盪期，憑藉著穩健守備、優異跑壘及高上壘率等特質，鄭宗哲極有望在春訓突圍，爭奪大聯盟主戰位置。
因交易淪為犧牲品 在DFA懸案中迎來轉機
鄭宗哲的異動源於海盜隊去年底的一筆重磅交易。當時海盜為了向光芒換回明星二壘手洛爾（Brandon Lowe），必須清出40人名單的空間，最終在12月19日決定將鄭宗哲指定讓渡（DFA）。
一般而言，DFA的程序通常在一周內會完成，但適逢聖誕節與新年假期，讓鄭宗哲在讓渡名單上「待命」了將近三周。美媒《MLBTR》分析，這段長達三周的等待對鄭宗哲而言並非壞事，反而讓他成功落腳極具發展空間的坦帕灣。
光芒體系的新戰力 守備與跑壘成入選關鍵
鄭宗哲在2023年賽季展現了強大的潛力，曾一度在高階1A與2A繳出 .278/.352/.456 的打擊三圍，並伴隨13轟與26次盜壘成功。雖然過去兩年在攻擊端的表現有所下滑，去年首度升上大聯盟也僅獲得7個打席且未擊出安打，但他在內野中線穩健的守備實力，以及優異的選球眼與跑壘速度，依然深獲光芒隊青睞。
數據顯示，鄭宗哲即便處在打擊低潮，仍能維持12.2%的高保送率，這對於強調球員「多功能性」與「高上壘率」的光芒隊來說，是一塊極具開發價值的璞玉。
挑戰光芒主戰位置！競爭對手陷低打擊率、高三振率泥沼
《MLBTR》進一步指出，光芒隊目前的內野防線處於「動盪期」，這對鄭宗哲來說是絕佳的機會。雖然光芒隊陣中擁有主戰游擊手沃爾斯（Taylor Walls），但他生涯打擊三圍僅 .195/.286/.298；而去年剛完成大聯盟初登場的新秀威廉姆斯（Carson Williams）雖然備受期待，但在前106個打席中卻吞下高達41.5%的三振率。
至於二壘位置的競爭者帕拉西奧斯（Richie Palacios），則因過去兩年長期受傷而充滿變數。這意味著如果鄭宗哲能在春訓展現價值，爭取上場時間的門檻相對較低。
值得一提的是，目前鄭宗哲手中仍保有小聯盟選擇權，這讓光芒隊在開季後能靈活調整他的位置。由於他的大聯盟年資僅有10天，對於一向精打細算、擅長開發「低成本高回報」球員的光芒隊來說，鄭宗哲不僅是現階段的內野保險，更是具備長期控制權的潛力資產。只要他能在新環境中重新找回2023年的進攻手感，未來在坦帕灣站穩腳步的機會相當濃厚。
消息來源：《MLBTR》
