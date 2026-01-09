洛杉磯天使在去年12月與倫登（Anthony Rendon）達成合約重組協議，倫登2026薪水將分3-5年支付，讓天使球迷直呼「惡夢結束了」但陣中明星球員「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）近年來因傷勢困擾，表現已有所下滑，而楚奧特有多年高額合約未履行，美媒《Bleacher Report》也點名楚奧特的合約，很有可能成為天使的另一個惡夢的開始。

楚奧特表現下滑　大約恐成天使惡夢

根據《Bleacher Report》記者米勒（Kerry Miller）報導指出，楚奧特名列未來幾年可能成為「惡夢合約」的球員之一。這份合約將在2028、2029和2030年，每年給付他約3500萬美元（約合新台幣10億）。


米勒指出2028年，楚奧特將迎來37歲生日，合約還剩兩年昂貴年薪要支出。雖然到時合約剩餘金額稍微超過1億美元，但至少天使不再像過去同時支付楚奧特與倫登合計7000萬美元的高昂薪資，但兩人卻多數時間因傷缺陣。

上賽季恢復健康　但表現仍相差不少

回顧2025賽季，楚奧特出賽130場，比前幾年稍有改善，但產能已不如以往。米勒表示：「2025年的OPS為0.797，對一般球員而言已算不錯，但以楚奧特過去標準來看，這已經差得遠了。」

「他的全壘打率（HR%）僅4.7%，是自2016年以來最低，而三振率（K%）則高達32%，創生涯新高。雖然偶爾仍能轟出長打，包括生涯第400轟，但他已遠不及過去的穩定火力。」楚奧特是近10年來天使的看板球星，天使隊當初簽下這份大約時，是看中楚奧特的人氣與實力，但隨著時間推進，這份巨額合約也可能最終以平淡收場。

資料來源：《The Sporting News

