NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月10日進行，該日有10場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對上沙加緬度國王的比賽。勇士目前拿下20勝18敗，暫居西區第8名，國王則是拿下8勝29敗，暫居西區第14名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
金州勇士（20勝18敗）vs沙加緬度國王 （8勝29敗）
比賽地點：大通中心
比賽時間：台灣時間1月9日（三）上午 11：00
✅ 勇士觀戰焦點：
勇士目前陣中並無太多傷兵問題，且先發5人近期打出不錯的狀態，整體戰力穩定不少，對上聯盟墊底的國王，以近期狀態來看，沒有太大的問題，除庫明加（Jonathan Kuminga）外，板凳球員球員皆兵。
觀戰重點：
✅ 國王觀戰焦點：拆隊前搖搖欲墜、戰意恐不高
國王本季戰績慘淡，在交易截止日前被外界預估為是最有可能「打掉重練」的球隊，在隊上交易傳聞滿天飛的情況下，估計球員也沒有太多鬥志去面臨比賽，國王雙槍拉文（Zach Lavine）與德羅展（DeMar DeRozan）始終無法打出化學效應，也成為國王戰績不佳的原因
觀戰重點：
🏀NBA賽程（台灣時間1/7）
08：00 巫師VS鵜鶘
08：00 塞爾提克VS暴龍
09：00 魔術VS76人
08：30 籃網VS快艇
09：00 灰熊VS雷霆
10：00 金塊VS老鷹
10：00 太陽VS尼克
11：00 拓荒者VS火箭
11：00 勇士VS國王
11：30 湖人VS公鹿
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：09：00 灰熊VS雷霆、11：30 湖人VS公鹿
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
