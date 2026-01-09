我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月10日進行，該日有10場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對上沙加緬度國王的比賽。勇士目前拿下20勝18敗，暫居西區第8名，國王則是拿下8勝29敗，暫居西區第14名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。比賽地點：大通中心比賽時間：台灣時間1月9日（三）上午 11：00拆隊前搖搖欲墜、戰意恐不高國王本季戰績慘淡，在交易截止日前被外界預估為是最有可能「打掉重練」的球隊，在隊上交易傳聞滿天飛的情況下，估計球員也沒有太多鬥志去面臨比賽，國王雙槍拉文（Zach Lavine）與德羅展（DeMar DeRozan）始終無法打出化學效應，也成為國王戰績不佳的原因08：00 巫師VS鵜鶘08：00 塞爾提克VS暴龍09：00 魔術VS76人08：30 籃網VS快艇09：00 灰熊VS雷霆10：00 金塊VS老鷹10：00 太陽VS尼克11：00 拓荒者VS火箭11：00 勇士VS國王11：30 湖人VS公鹿📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：09：00 灰熊VS雷霆、11：30 湖人VS公鹿NBA League Pass、Line Today。