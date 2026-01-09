NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月10日進行，該日有10場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對上沙加緬度國王的比賽。勇士目前拿下20勝18敗，暫居西區第8名，國王則是拿下8勝29敗，暫居西區第14名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

金州勇士（2018敗）vs沙加緬度國王 829敗）

比賽地點：大通中心

比賽時間：台灣時間1月9日（三）上午 11：00

 勇士觀戰焦點：

勇士目前陣中並無太多傷兵問題，且先發5人近期打出不錯的狀態，整體戰力穩定不少，對上聯盟墊底的國王，以近期狀態來看，沒有太大的問題，除庫明加（Jonathan Kuminga）外，板凳球員球員皆兵。

觀戰重點：

  1. 柯瑞能否再繳明星數據？
  2. 巴特勒能否提供穩定火力？
  3. 替補有誰能跳出來？

國王觀戰焦點：拆隊前搖搖欲墜、戰意恐不高

國王本季戰績慘淡，在交易截止日前被外界預估為是最有可能「打掉重練」的球隊，在隊上交易傳聞滿天飛的情況下，估計球員也沒有太多鬥志去面臨比賽，國王雙槍拉文（Zach Lavine）與德羅展（DeMar DeRozan）始終無法打出化學效應，也成為國王戰績不佳的原因

觀戰重點：

  1. 誰能帶領球隊？
  2. 雙槍以外還有誰可以扛起火力？
  3. 板凳誰能成為球隊救星？

🏀NBA賽程（台灣時間1/7

08：00 巫師VS鵜鶘

08：00 塞爾提克VS暴龍

09：00 魔術VS76人

08：30 籃網VS快艇

09：00 灰熊VS雷霆

10：00 金塊VS老鷹

10：00 太陽VS尼克

11：00 拓荒者VS火箭

11：00 勇士VS國王

11：30 湖人VS公鹿



📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：09：00 灰熊VS雷霆、11：30 湖人VS公鹿



🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

