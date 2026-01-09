南韓影帝安聖基在影壇貢獻良多，但上個月噎到住院，最後陷入昏迷不幸離世，享壽75歲。今（9）日上午出殯，由李政宰、鄭雨盛捧遺照，薛景求、朱智勛、趙宇振、朴哲民、劉智泰、朴海日等人負責抬棺，現場超過600位藝人一起送安聖基最後一程，靈柩自首爾聖母醫院殯儀館出發，約早上7點40分抵達明洞聖堂。鄭雨盛表示：「從童星一路走到今天，前輩始終努力延續並守護韓國電影的精神。」邊說邊哽咽，全場悲痛鼻酸。而安聖基生前的一封信也曝光，他叮嚀兒子安多彬要成為懂的愛人、善良的人，讓全場聽到鼻酸。
鄭雨盛捧遺照、薛景求抬棺 送安聖基出殯
安聖基是南韓影壇大前輩，代表作包含《曼陀羅》、《南部軍》、《天國的階梯》、《武士》、《鐵人》等等，他也非常提攜後輩，如今離世，讓許多影壇大咖難以接受。今天他出殯，由李政宰、鄭雨盛捧遺照，薛景求、朱智勛、趙宇振、朴哲民、劉智泰、朴海日等人負責抬棺，送前輩最後一程。
鄭雨盛回憶，前輩安聖基總是為了不給對方造成負擔而有很多顧慮，也很懂得收斂、不愛出風頭、不會把自己往前推去搶版面，「那位想以無色無味來守住自己的人，反而是誰都比不上的、以芬芳又鮮明色彩發光的人。」鄭雨盛哽咽說：「從童星一路走到今天，前輩始終努力延續並守護韓國電影的精神。在這個經常遺忘價值的時代，他用自己一輩子的做人方式，讓大家重新想起『什麼才是價值與珍貴』。」
彌撒現場還有導演李濬益、演員玄彬、鄭俊鎬、朴相元、卞約漢等各界人士約600人出席，文化體育觀光部長官崔輝英也到場致意。
安聖基在2019年時曾被診斷出血癌，開始接受治療，2020年一度痊癒，之後卻復發、專心休養。上個月30日，他因食物卡在喉嚨倒下，被送進加護病房，陷入昏迷狀態，最終於6天後，本月5日辭世，享壽75歲。
