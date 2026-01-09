我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安聖基今天出殯，李政宰、鄭雨盛（左圖右）捧遺照，薛景求、朱智勛、趙宇振、朴哲民、劉智泰、朴海日等人負責抬棺，現場超過600人齊送影帝最後一程。（圖／YouTube@iMBC연예）

安聖基生前一封信曝光 兒子落淚讀完

爸爸希望你能成為一個謙遜、正直，懂得去愛他人的、心胸寬廣的人

要對自己的事情盡心盡力，守時，懂得掌控內心的平靜。最重要的是，男人不能失去野心與勇氣，不要失去自信，勇敢去挑戰吧，那樣一來，你自然會看見自己要走的路。要常常為有弟弟而感到開心，成為一個懂得和弟弟一起祈禱的哥哥。我的兒子多彬啊，千萬不要忘記，這個世界上，真正無可取代、不可或缺的，是善良的人。1993年11月，爸爸。

安聖基噎到過世 600業界人士送最後一程