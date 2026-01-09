南韓影帝安聖基去年（2025）年因為噎到住院，病情後續不樂觀並於1月5日辭世，享壽75歲，於今（9）日上午出殯，由鄭雨盛、李政宰捧遺照，影帝薛景求、朱智勛、趙宇振、朴哲民、劉智泰、朴海日等人負責抬棺，而安聖基寫給兒子安多彬的信也公開，「兒子啊，這世界需要善良的人。爸爸希望你能成為一個謙遜、正直，懂得去愛他人的、心胸寬廣的人。」一封信深深觸動全場600多人，難過到鼻酸落淚。
安聖基生前一封信曝光 兒子落淚讀完
安聖基的兒子安多彬表示：「感謝各位送父親走完前往天主懷抱的最後一段路，我代表家人，向在這五天裡陪伴我們度過悲傷、協助並守護整個喪禮的所有人，表達由衷的感謝。」他接著說：「父親一生最警惕的，就是不要給別人帶來麻煩與負擔，只能用這幾句感謝，來回應大家給予父親的溫暖關愛，讓我心裡感到格外沉重。我想父親即使到了天堂，也會繼續守護電影人的職業精神，再次向所有長輩表達感謝。」
安多彬提到，日前走進爸爸的書房，在整理父親長時間捨不得丟的物品時，發現一封寫給自己的信，「我覺得這封信像是他留給所有人的訊息，所以想唸給大家聽。」安多彬一邊流淚，一邊讀出父親親筆寫下的信：「多彬啊，你第一次來到這個世界的那一天，看到那張比爸爸的拳頭還小、卻長得跟爸爸一模一樣的臉時，爸爸忍不住眼眶泛淚。看著你已經成長到這麼高大、這麼穩重的樣子，爸爸覺得再也沒有什麼可羨慕的了。多彬會成為什麼樣的人呢？爸爸希望你能成為一個謙遜、正直，懂得去愛他人的、心胸寬廣的人。」
他接著寫道：「要對自己的事情盡心盡力，守時，懂得掌控內心的平靜。最重要的是，男人不能失去野心與勇氣，不要失去自信，勇敢去挑戰吧，那樣一來，你自然會看見自己要走的路。要常常為有弟弟而感到開心，成為一個懂得和弟弟一起祈禱的哥哥。我的兒子多彬啊，千萬不要忘記，這個世界上，真正無可取代、不可或缺的，是善良的人。1993年11月，爸爸。」這段文讀出來，讓在場600多位人士紅了眼眶。
安聖基噎到過世 600業界人士送最後一程
安聖基的告別彌撒與告別式，今天上午在首爾中區明洞聖堂舉行，所屬公司後輩鄭雨盛、李政宰負責捧遺照，影帝薛景求、朱智勛、趙宇振、朴哲民、劉智泰、朴海日等人負責抬棺，演員玄彬、鄭俊鎬、朴相元、卞約漢、導演林權澤、裴昶浩，前釜山國際電影節執行委員長金東虎，以及文化體育觀光部長官崔輝英等人，現場超過600位都到場送別故人最後一程。
安聖基於2019年被診斷出血癌，自此展開長期治療，雖然在2020年一度痊癒，之後卻復發並專心休養。上個月30日，他因食物卡住氣管倒下，被緊急送進加護病房，陷入昏迷狀態，最終於6天後的1月5日辭世。他的遺體火化後，將長眠於京畿道楊平的星之繪。
安聖基噎到過世 600業界人士送最後一程
