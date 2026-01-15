我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天的說法曝光後，再度引起關注，也讓「F4光環」這個關鍵字重新被討論。（圖／翻攝自韓雯雯微博）

▲相較之下，陳志朋逐漸降低曝光率，不再主動回應過去團體時期的話題，也很少出面談論曾經的光環。（圖／翻攝自陳志朋FB）

今（15）日過47歲生日的前F4成員朱孝天，最近因合體消息再次引發熱議，他更接連公開回應透露其實合體F4意願是有的。這些相關討論也讓人想起，同樣經歷的小虎隊的成員陳志朋，這幾年早已淡出不爭了，在中國發展回到自己的生活節奏。兩人同為昔日偶像男團成員，如今面對退出後的選擇，呈現出截然不同的狀態。F4合體自去年開始吵得沸沸揚揚，但沒想到「F✦FOREVER 恆星之城」巡演與單曲〈恆星不忘 Forever Forever〉中，僅見言承旭、吳建豪、周渝民 以及阿信，隨後朱孝天透過影片與聲明對外說明，表示自己在與經紀公司溝通合作細節時，部分內容未能達成共識，才未參與相關活動。他也提到後續網路上的討論與指責，對他的身心狀態造成一定壓力。至於先前引發誤解的發言，朱孝天已於2025年12月底發布正式道歉聲明，坦言當時情緒處理不當，並向外界致歉。相較朱孝天近期頻繁出現在娛樂版面，陳志朋近年在工作與生活動態上的曝光則顯得穩定且低調。根據公開資訊顯示，他持續參與戲劇、商演等演藝相關工作，但在近期F4合體及相關話題延燒之際，陳志朋並未在公開場合提及小虎隊的相關討論，其曝光內容多集中於演藝作品本身與日常生活分享。先前陳志朋登上中國綜藝節目時，也因全程未主動提及自己過去團體時期的經歷而引起現場注意。節目中，導演爾冬陞直接追問原因，陳志朋才正面回應表示：「其實不是不想提，是我真的覺得現在在做我事情，不想讓別人再拉進來」，同時也不希望因重提往事，而牽扯到其他隊友。目前，朱孝天仍持續透過社群平台與外界互動，而陳志朋則維持既有的工作與生活步調。同為偶像男團出身的兩人，面對合體的態度大不相同，而是否能撐到分久必合的局面，這些經典偶像的相關動態後續如何發展，仍有待觀察。1月15日的壽星不只有朱孝天，還有台灣男演員柯俊雄、台灣男演員陳博正、香港演員八両金、日本女演員樹木希林、馬來西亞模特兒林美貞、韓國男子偶像團體MONSTA X成員蔡亨願 、韓國男子偶像團體THE BOYZ成員柱延，粉絲們一同祝福他們生日快樂吧！