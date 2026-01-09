我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁佩詩少女時期因為在《哈利波特》扮演哈利心儀的張秋，因而知名度迅速爆發，卻因此招來一堆酸民攻擊。（圖／摘自IMDb）

▲梁佩詩坦言演出《哈利波特》系列電影，讓她受到種族歧視、嫉妒謾罵等不同類型的留言批評。（圖／摘自IMDb）

▲梁佩詩（中）在《柏捷頓家族：名門韻事》將推出的最新一季扮演主角的媽媽。（圖／摘自IMDb）

《哈利波特》系列電影中扮演哈利心儀對象張秋的梁佩詩，今年38歲，即將在Netflix神劇《柏捷頓家族：名門韻事》最新一季登場，角色升格為本季女主角的後母，一般女星對於演長輩都會心裡有疙瘩，她卻直呼充滿期待，也透露當初去爭取演張秋，其實不見得是對《哈利波特》很喜愛，更多的是看到離婚多年的爸媽為了她去試鏡再度重聚，也沒有什麼信心能獲選。當梁佩詩要參加張秋的徵選，《哈利波特》系列的首集已經全球狂賣，試鏡的人遠比她想像很多，越看越沒自信。她分析那時的心態：「我爸媽在我很小的時候就離婚，多年沒有再碰面，因為陪我去試鏡，他們再度聚在同一間房間裡，我偷偷幻想過，也許他們可能重新在一起。」結果當然不是這樣，她卻順利中選，在沒預期的情形下知名度大爆發，從平凡女學生變成媒體爭相報導的影星。對這樣的爆紅，梁佩詩表示自己忍不住想看一下網友的評論，看了才知道不該這麼做。因為她發現有一堆種族歧視、充滿惡意，或是純粹嫉妒的非理性批評，讓本來對自己就不是很有自信的她大受影響，這樣的陰霾還籠罩在她的成長期，她因此變得更不外向，對於每句講出來的話都很小心，就怕又惹出什麼風波。多年之後，梁佩詩已經懂得如何在演藝工作和個人生活之間切換，她知道怎麼樣才不會受到影響。現在她對於螢幕上要改演媽媽很能接受，笑言：「終於有人找我演媽媽了，我不會不開心，我知道自己看起來年紀沒那麼大。」而這個媽媽的角色設定也讓她興奮，因為身為當家者，她對於兩個親生女兒的婚事很用心，對不是自己生的繼女很有心機，像是《仙履奇緣》中的壞後母，讓她演得直呼過癮。