▲齊森姆在2024年季中從馬林魚隊轉戰紐約後，隨即成為球隊核心。（圖／路透／達志影像）

▲阿羅薩雷納自2024年從光芒隊加盟水手後，去年以27轟、31 盜及0.760的攻擊指數。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊在今（9）日宣布，已成功與陣中所有具備薪資仲裁資格的球員達成合約共識。其中最受矚目的莫過於明星內野手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.），他獲得了顯著的加薪，合約成1020萬美元（約新台幣3.26億元），為將在投身自由市場前的最後一個賽季領取千萬美金年薪。除了他之外，球隊也和6名球員完ˊ成合約，包括主戰游擊手沃爾皮（Anthony Volpe）。根據報導，洋基與齊森姆達成1020萬美元（約新台幣3.26億元） 的一年合約協議。齊森姆去年季末曾公開表達對於長期續留紐約的渴望，並對延長合約持開放態度，但目前雙方尚未在續約談判上取得實質性的進展。2026年球季將是他合約年度的最後衝刺，季末他將具備自由球員（FA）資格。齊森姆在2024年季中從馬林魚隊轉戰紐約後，隨即成為球隊核心，主要擔綱二、三壘防區。他在去年球季繳出31支全壘打、31次盜壘成功、80分打點及攻擊指數（OPS）0.813的全能數據，成為洋基隊史上第3位達成「30-30」（30 轟、30盜）壯舉的球員。今年是他第 3 次具備仲裁資格，本賽季結束後他將正式成為自由球員（FA）。除了齊森姆外，洋基也與6位核心戰力完成簽約，確保了新球季的團隊穩定。根據消息人士透露，具體合約細節如下：貝德納（David Bednar，守護神）： 900萬美元。多佛（Camilo Doval，右投）： 610萬美元。沃爾皮（Anthony Volpe，游擊手）： 347.5萬美元。吉爾（Luis Gil，右投）： 216.25萬美元。卡巴列羅（José Caballero，工具人）： 200萬美元。克魯茲（Cruz）： 140萬美元。隨著與上述球員達成協議，洋基隊今年將不會有任何案件進入薪資仲裁公聽會。洋基隊上一次進行仲裁聽證會是在去年與後援投手萊特（Mark Leiter Jr.）的爭議，當時萊特要求250萬美元但仲裁庭最終判決球團方勝訴（205萬美元）。這波順利的簽約潮不僅為球隊省去了繁瑣的法律程序，也讓包括吉爾、沃爾皮等正值上升期的年輕核心能無後顧之憂地備戰春訓。隨著所有仲裁名單塵埃落定，洋基隊接下來的補強重點預計將轉向自由市場與潛在的交易談判。另一方面，西雅圖水手隊也與30歲的強打外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）達成1565 萬美元（約24.3億日圓 / 新台幣5億元） 的合約共識。阿羅薩雷納自2024年從光芒隊加盟水手後，去年以27轟、31 盜及0.760的攻擊指數，成為球隊進攻端的發電機，更幫助水手隊奪下睽違24年之久的地區冠軍。與齊森姆相同，今年也是他最後一次具備仲裁資格，季末將投入自由球員市場挑戰天價合約。這兩筆簽約對洋基與水手而言至關重要，不僅穩定了核心戰力，也避免了勞資雙方在仲裁庭上的摩擦。由於齊森姆與阿羅薩雷納都將在 2026 年賽季結束後投身自由市場，預計今年兩人都將為了生涯首份大型長期合約，在場上全力拚出最佳表現。