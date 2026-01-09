我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希（如圖）打扮精緻，不失性感，向粉絲拜早年。（圖／翻攝自陳妍希微博）

女星陳妍希自去年2月正式官宣與陳曉離婚、結束8年婚姻後，將生活重心全數回歸事業，熱播的戲劇作品《狙擊蝴蝶》觀眾反應佳，她自己的狀態也越來越好。近日為了迎接農曆新年，她特地在微博曬出一組充滿年味的臘梅旗袍美照，小露性感，平口設計可看見香肩鎖骨，下半身更開高衩秀出美腿。這組照片一曝光立刻引發熱議，其清麗脫俗的氣質讓大批粉絲驚呼：「離婚後變更美」、「記憶中的沈佳宜回來了！」陳妍希在貼文中寫下：「今日份蟬梅，祝大家新春快樂，策馬新生～」展現對新一年的期許。照片中她身穿一套紅白拼接的改良式禮服，上半身是馬甲式的米白色平口剪裁，繡有象徵堅毅與高雅的紅臘梅花樣；下半身則拼接深紅色絲絨長裙，側邊的高衩設計搭配銀色高跟鞋，隨著她優雅的擺拍姿勢，S型曲線與白皙長腿若隱若現，搭配一頭溫婉的側邊編髮，完美融合了古典韻味與現代性感。陳妍希在和陳曉離婚後，近來也靠著甜寵劇《狙擊蝴蝶》翻紅，和她組CP的周柯宇實際年齡小她19歲，被部分觀眾說是母子戀，一開始並不被看好，但這是《想見你》導演黃天仁花了3天時間把時間線打碎，用今昔交錯的手法拍攝，讓原本很平庸的劇變成神劇。《狙擊蝴蝶》改編自七寶蘇創作的同名小說，有工作人員在微博揭露，當初拿到劇本時，全劇組都覺得太普通，拍出來準備仆街。沒想到開拍前6天，台灣導演黃天仁和他的團隊，花了3天時間修改劇本，本來以為只是小改，結果竟然是將男女主角2016年到2024年的時間線打碎，用今昔交錯的手法拍攝，結果效果超好。而且陳妍希在劇中和周柯宇經常有大尺度的熱吻畫面，還有青春熱血的吵架橋段，讓粉絲看得臉紅心跳，也捨不得看完。