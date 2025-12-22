我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希和周柯宇用對講機吵架。（圖／翻攝自微博）

陳妍希和小19歲的周柯宇合作的陸劇《狙擊蝴蝶》爆紅，官方也陸續釋出幕後花絮，劇中一幕兩人用對講機聯絡，在拍攝時陳妍希玩上癮，就連後來走戲也和導演用對講機，周柯宇忍不住喊，「妳拿那個幹嘛！」不僅如此，兩人還用對講機吵架，像極了小學生，粉絲大喊，「太像情侶啦，好甜。」陳妍希和周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姐弟戀，雖然戲外相差19歲，但幾乎沒有代溝的問題，其中一幕陳妍希找不到周柯宇，說他玩失蹤，後來周柯宇拿了對講機給她，告訴她如果打手機找不到，就用對講機找他。這段的幕後花絮中，陳妍希在研究對講機，還嗆周柯宇，「怪土的。」周柯宇回她，「有妳土。」陳妍希馬上回擊，「你最土！」兩人上演小學生吵架戲碼，把粉絲看暈了，紛紛留言，「好甜蜜，太幸福了」、「不得不說，這樣的互動真的很像情侶，太甜了」、「看得我心花怒放」、「這段好甜啊」。有趣的是，劇情設定陳妍希和周柯宇是鄰居，兩人用對講機在各自的家中對話，但在走戲時，陳妍希聽完導演的指令，下意識按著對講機講話，讓在另一個房間的周柯宇也聽得一清二楚，最後忍不住說，「妳還拿那個幹嘛啊！」陳妍希頓時把自己都逗樂了。42歲的陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，2016年和陳曉因《神鵰俠侶》相識相戀、結婚後生下1子，2025年離婚；23歲的周柯宇是迪麗熱巴的師弟，男團BEST新悅少年成員，2021年2月17日參加《創造營2021》，成為限定男團「INTO1」成員，主演過《樹下有片紅房子》。