▲陳妍希和周柯宇被說跟官宣沒兩樣。（圖／翻攝自微博）

陳妍希和陳曉離婚後，靠著新作《狙擊蝴蝶》翻紅，劇中和她搭檔的周柯宇小她19歲，但絲毫看不出年齡差，連周柯宇都驚訝陳妍希完全凍齡，而隨著劇情變化，兩人在微博貼出私照，周柯宇寵溺地靠著陳妍希的頭，感謝她接受這份愛意，陳妍希則以4字，「李霧（周柯宇角色名），禮物」回應，把粉絲甜到心坎裡，微博字條「陳妍希周柯宇跟官宣似的」還登上熱搜。周柯宇在微博分享一張和陳妍希的拍立得照片，雖然畫質很模糊，但可見他寵溺地抱著陳妍希的頭，陳妍希則害羞對鏡頭一笑，周柯宇寫下，「岑矜，謝謝你讓我來到你身邊。」陳妍希則回，「李霧，禮物」，甜蜜感滿滿。不少劇迷看了都笑稱，這姐弟倆跟官宣沒什麼兩樣，還因此登上微博熱搜。不僅如此，這是周柯宇第一次演男主角，就要拍大量吻戲，每次還沒開拍，光是見到陳妍希他就害羞到臉紅、耳朵紅，還一直問導演怎麼親，導演受不了，要他去談個戀愛再回來，陳妍希也在一旁看戲，「你堅強點ok！」接受訪問時，周柯宇就說，每次在拍吻戲的時候，內心都很想問導演，「你真的都會用嗎！」而陳妍希則坦言，這也是她拍過親密戲最多的作品了，內心也很緊張，只是看周柯宇這麼緊張，自己反而不好意思緊張了。42歲的陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，2016年和陳曉因《神鵰俠侶》相識相戀、結婚後生下1子，2025年離婚；23歲的周柯宇是迪麗熱巴的師弟，男團BEST新悅少年成員，2021年2月17日參加《創造營2021》，成為限定男團「INTO1」成員，主演過《樹下有片紅房子》。