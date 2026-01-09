我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《愛的戀習生》女主角許紫柔被稱「小賈靜雯」，也很期待有機會能跟本尊合作。（圖／原創娛樂提供）

▲《愛的戀習生》Robert、蔡佳彤、Gorn、許紫柔、于常祐、粼粼等眾家要角出席記者會。（圖／原創娛樂提供）

▲《愛的戀習生》蔡佳彤（左）與粼粼（右）常湊在一起自拍。（圖／原創娛樂提供）

泰國人氣偶像男團「PROXIE」的成員Gorn Wannapairote（Gorn）來台演出電影《愛的戀習生》，與「小賈靜雯」許紫柔大演感情對手戲，笑稱看到自己在銀幕上好害羞，尤其有粉紅泡泡的畫面。他也感謝粉絲提供的應援餐車，都是他喜歡的脆皮豬肉等「不健康」的食物，許紫柔等其他主角也一同被餵食，這次來台宣傳電影，他更是天天開心喝珍珠奶茶，對台灣美食很喜愛。Gorn擁有「醫學院學霸」的背景，前年12月來台灣拍攝《愛的戀習生》，從合作的許紫柔、蔡佳彤、粼粼學到稱讚台灣女生「漂亮姐姐」，認為她們都有獨一無二的可愛。許紫柔被問到會不會被Gorn的廣大粉絲「盯上」，她笑道：「戲裡我會盡量做好，戲外就保持朋友的關係。」片中許紫柔因為跟備受女生歡迎的Gorn被誤會關係匪淺而遭到網路霸凌，Gorn認為自己畢竟是當藝人，站在舞台上大家都看得到，比較難去控制其他人想法，沒辦法符合所有人，一定會有人不喜歡，但也會有人喜歡，如果看到網友留言批評，就先反省自己是不是真的這樣，能不能改善，有的話就當作是建議，設法改正、讓自己更好，要是自己真的沒有這種行為，就不會去管了。他每次來台都是12月、1月，覺得台灣氣候涼涼的很舒服，讓他直呼：「好懷念台灣的好天氣。」更驚喜發現自己在台灣居然有一批影迷，本來還以為自己都沒什麼台灣人認識，甚至有些人的泰語還講得不錯，讓他都懷疑：「他們是泰國人還是台灣人？」俊男美女偶像拍感情戲，為了避嫌難免會有點距離，但都是女生在一起就會和樂融融。許紫柔、蔡佳彤、粼粼湊在一起就瘋狂自拍，手機容量都不夠，自拍技術則被認為以粼粼最好，身為女團「BabyMint」成員的粼粼透露，高中準備去韓國發展前，曾在網路上被人批評，剛開始有回覆留言，後來反而讓自己陷入情緒化的舉動，所以現在不會特別回應，認為不回應就是最佳回應。許紫柔表示自己真的很喜歡賈靜雯，覺得撐不起「小賈靜雯」的稱號，但會努力把自己做好，如果有這個榮幸，會非常期待和賈靜雯合作。當片子殺青時，大家曾一起相約去唱歌，許紫柔自信歌聲出乎意料的好聽，尤其王心凌的〈愛你〉，如果《愛的戀習生》台灣開出好票房，也可以再約去KTV歡唱，《愛的戀習生》本月30日起全台上映。