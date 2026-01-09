我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莫莉（如圖）透露11/6前助理自請離職，雙方達成協議，沒想到之後卻突然反悔。（圖／莫莉臉書）

▲針對外界質疑的「封口費」傳聞，莫莉（如圖）澄清是雙方最終結清的金額17萬0106元。（圖／翻攝自莫莉IG@ molly_chiang）

台灣時尚網紅莫莉（Molly）7日遭爆疑職場霸凌導致前助理輕生，事件延燒兩天，今（9）日她與經紀人共同拍影片還原事件始末，透露11/6前助理自請離職，雙方達成協議，沒想到之後卻突然反悔，甚至以姐姐的身分指責公司，眼看事情快要失控，因此才會有先前的聲明稿。另外，對於新聞報導的封口費，其實是加班費，雙方也在共同律師的見證下，簽署保密協議。莫莉透露11/6前助理自請離職，雙方達成協議，沒想到之後對方卻突然反悔，表示自己並非自願離職、是被資遣的，同時她要求這9個月的加班費。莫莉表示當下同意支付加班費，預計在11/10發薪日一同核算給她，即便加班費高達84萬7707元台幣。而之後一名自稱是前助理姐姐的人，用她的手機私訊莫莉，表示前助理本人輕生未遂，雖莫莉經紀人懷疑內容真實性，但仍傳訊關心，但對方卻表示將訴諸法律，並向媒體揭露。莫莉經紀人致電給前助理，「接起來就是前助理的聲音，但她非常激動用姐姐的身分在指責公司」。眼看事件即將失控，茉莉團隊才發出聲明稿，公開事情始末，並再三確認沒有人能夠肉搜出前助理身分，後來得知對方所謂的網暴是貼文下的留言，因此在第二篇和解聲明稿中，經紀人也關閉留言。針對外界質疑的「封口費」傳聞，莫莉澄清是雙方最終結清的金額17萬0106元，內容包含特休折現與離職前薪資，並非所謂封口費，而是依法結算的勞務報酬，相關文件亦在律師陪同下完成簽署，過程也都有錄音存證。