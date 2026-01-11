「鬼鬼」吳映潔，出道20年來始終以率真、活潑的形象深植人心，2025年初，她無預警拋下演藝圈震撼彈，宣布未婚生女，鬼鬼並沒有透露孩子的生父是誰，僅表示「我是爸爸，也是媽媽」，讓人看見她從昔日無厘頭的女孩蛻變為獨立母親的堅毅與自信。不過當媽後，鬼鬼的交友圈也出現轉變，與好友炎亞綸、王子幾乎是斷了聯繫，她受訪時直言：「友情可以放在心中，不一定要頻繁聯繫。」展現出更豁達的人生觀。
鬼鬼宣布未婚生女 感性喊：我是爸爸也是媽媽
鬼鬼去年突宣布當媽，她表示這一直是她人生藍圖的一部分，生下女兒「妹子」後，鬼鬼感性表示：「我是小孩的爸爸，也是媽媽。」雖然感嘆育兒辛勞，但她仍展現強大的母愛，喊話要努力工作養大女兒。而有著好人緣的鬼鬼，透露女兒已有12個乾媽，藝人大文與阿喜更封自己為「姑姑」，還送上小金牌祝福。
斷聯炎亞綸、王子 鬼鬼吐豁達人生觀：友情可以放在心中
不過成為媽媽後，鬼鬼的交友圈也出現變化，傳出與交情超過20年的摯友炎亞綸斷聯，對方在節目中認了雙方正處於「冷靜期」。看著鬼鬼與其他共同友人聚會，炎亞綸坦言有被排擠的感覺，雙方雖表示仍是朋友，但已許久未聯絡，認為主要是因重心和生活圈不同而生疏。另外，鬼鬼與認識多年的王子也漸行漸遠，王子去年爆出感情風波後，鬼鬼被問到相關問題時表示：「我跟他本來就不熟，認識的都是節目上的他，對他本人沒有太深入的了解。」
面對交友圈的變化，鬼鬼曾說：「隨著年紀增長，每個人都有想要的生活，友情可以放在心中，不一定要頻繁聯繫。」顯現出她在成為母親後更豁達的人生觀。
母女合照曝光 鬼鬼感動喊：有小孩真的很幸福
鬼鬼近日在社群上PO出女兒抓周的照片，寫下成為母親的心情轉折，感性說道：「很多妹子的第一次跟我的第一次並存，有了小孩真的是我再陪她長大一次。」鬼鬼直言雖然有時候還是會忘記自己有一個小孩，但只要想到女兒的存在，內心就感到踏實又幸福，強調：「有一個自己的小孩，真的很幸福。」
從「黑澀會美眉」到如今獨當一面的母親，鬼鬼用行動證明，女性可以定義自己的家庭與幸福，無論是親情還是未來可能的愛情，她都一如既往地勇敢前行。
